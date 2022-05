Tutti ricordano il suo personaggio in Grey’s Anatomy, ma ricordate dove abbiamo visto l’attore?

Eric Dane è stato Mark Sloan in Grey’s Anatomy: ma ricordate dove abbiamo visto l’attore in questi anni?

L’abbiamo amato in Grey’s Anatomy, Eric Dane ha interpretato il medico Mark Sloan. La sua storia si intreccia con quella dei protagonisti. Ebbe una relazione con la moglie del suo migliore amico, Derek Shepperd. Quest’ultimo li sorprese a letto insieme.

Per questo motivo ci fu la rottura della loro amicizia, fino a quando non si sono rincontrati al Seattle Grace Hospital. E’ un chirurgo di successo, tra i migliori nel suo campo. Mark ha problemi con l’impegnarsi in relazioni serie e infatti, nel corso della sua permanenza al Seattle ha avuto rapporti con molte sue colleghe. La svolta c’è stata quando si innamora di Lexie Grey. Un amore che ci ha fatto sognare ma che si è concluso nel peggiore dei modi. Nell’ultima puntata dell’ottava stagione Lexie muore tra le sue braccia subito dopo che lui le aveva confessato di amarla. Anche il personaggio di Sloan muore ma all’inizio della nona stagione. Un finale decisamente spiazzante e inaspettato.

Noi l’abbiamo amato nel ruolo del chirurgo ma ricordate dove l’abbiamo visto?

In Grey’s Anatomy ci ha conquistato: ma ricordate dove abbiamo visto l’attore?

Il ruolo che ha fatto sì che diventasse popolare non solo nel paese d’origine della serie ma anche in altri paesi del mondo è naturalmente quello di Mark Sloan in Grey’s Anatomy. Purtroppo questo personaggio muore.

Infatti all’inizio della nona stagione, a seguito delle ferite riportate durante l’incidente aereo va in coma e dopo 30 giorni viene lasciato morire come da lui richiesto nel suo testamento biologico. Oggi Eric Dane è uno degli attori più amati e apprezzati. Questo è solo uno dei tanti ruoli interpretati ma ricordate dove l’abbiamo visto?

I film che l’hanno visto presente e che sono stati trasmessi anche in Italia sono: Burlesque, Appuntamento con l’amore, Private Practice, The last ship, Streghe, Euphoria, X-Men: Conflitto finale, Alla deriva, Io e Marley, Boston Hospital. Queste sono le pellicole in cui noi l’abbiamo visto ma Dane ha recitato in numerosi altre ancora, riscontrando sempre un certo successo e l’amore dei fan.