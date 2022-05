Brutto incidente per la star di Beautiful: “Chiodi e viti nella caviglia”, cos’è successo

Festa della mamma in ospedale per la star di Beautiful: tramite il suo profilo Instagram ha raccontato l’incidente di cui è rimasta vittima.

Da decenni è tra gli attori di Beautiful più famosi: merito del personaggio che interpreta, considerato tra i più iconici della soap in onda da quasi 40 anni. Seguitissima sui social, l’amata attrice ha raccontato ai fan il brutto incidente che le è capitato in questi giorni e che l’ha costretta a trascorrere il giorno della Festa della mamma in un letto di ospedale.

Lei è Katherine Kelly Lang, storico volto di Brooke Logan, che purtroppo durante una gita a cavallo con degli amici si è fatta parecchio male. Quando è scesa dall’animale per permettere a questo di riposare un po’, si è incamminata lungo un sentiero roccioso ed è scivolata.

“Mi sono fatta male al piede sinistro. La mia caviglia e il piede si sono slogati verso sinistra con un angolo di 90 gradi alla gamba. L’ho rimessa al suo posto. Faceva così schifo, ma dovevo farlo”, si legge nella didascalia al post pubblicato sul suo profilo Instagram. Parole che sono state riportate anche dal sito Page Six.

Gli amici l’hanno immediatamente soccorsa e un uomo che passava di lì in quel momento ha chiamato il 911. Katherine è stata così portata in ospedale dove, grazie ai medici, ha potuto sapere con certezza le conseguenze riportate.

Ricoverata in ospedale la star di Beautiful: come sta

Giunta nella struttura sanitaria, la bionda attrice ex concorrente di Ballando con le stelle, è stata sottoposta a tutti i controlli del caso e, così, i medici hanno riscontrato la rottura di tre ossa della caviglia.

E’ stata quindi operata quasi immediatamente: “Mi hanno operato la sera stessa e ora ho chiodi e viti nella caviglia. Non potrò appoggiarci del peso per 6 settimane. Andrò comunque a lavoro questa settimana”.

La Lang non ha nascosto un certo disappunto per quanto accaduto: “Provo ad avere il sorriso sul volto. Non sono la persona più allegra del mondo quando le cose mi rallentano in questo modo. Ci sarà sempre una lezione da imparare. Non sono ancora sicura quale sia, ma avrò tempo per pensarci”.

Una gita finita in modo sicuramente diverso da come avrebbe voluto, ma auguriamo a Katherine Kelly Lang una guarigione rapidissima!