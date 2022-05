Che fine ha fatto Carrie dopo Vite al Limite? Spiacevolissima notizia

Tutti hanno seguito la storia di Carrie a Vite al Limite, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? Spiacevolissima notizia: cos’è successo.

Affezionarsi a ciascun paziente del dottor Nowzaradan di Vite al Limite è davvero impossibile, ma ce ne sono stati alcuni che – nel corso di queste dieci edizioni del programma – hanno saputo catturare un’attenzione particolare. Stiamo parlando proprio di lei: Carrie Johnson.

Insieme a Michael Blair e Cindy Vela, anche Carrie Johnson è stata una delle protagoniste indiscusse della nona stagione di Vite al limite, che con la sua storia ha sconvolto tutti. Aumentata di peso dopo la morte di suo padre, la donna si è presentata alla clinica di Houston con un peso di ben 273 kg e una voglia pazzesca di ritornare in forma. Ci sarà riuscita? Assolutamente si! Durante il suo percorso di dimagrimento, infatti, la Johnson è dimagrita tantissimi chili, soddisfacendo alla grande il dottor Nowzaradan. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Anche lei, così come Milla Clark, ha continuato a dimagrire? Purtroppo, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia in merito.

Carrie dopo Vite al Limite, com’è oggi? Bruttissima notizia

Il percorso di Carrie Johnson di Vite al Limite è stato davvero sensazionale. Fortemente interessata a ritornare in forma e a riprendere in mano la sua vita, la donna del Texas non ha perso occasione di dimostrare al pubblico del programma quanto sia stata intenzionata a seguire per filo e per segno il programma di dimagrimento del dottor Nowzaradan. Ci è riuscita? Assolutamente si! Da un massimo di 273 kg, infatti, la Johnson è riuscita a pesare 185 kg. Insomma, un record impressionante. Siete curiosi, però, di sapere che fine ha fatto oggi? Sono trascorsi diversi mesi dalla sua partecipazione al docu-reality, ma com’è cambiata oggi Carrie?

Se siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi Carrie Johnson dopo il programma di Real Time, siete proprio nel posto giusto? In merito, però, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia: non ci è dato sapere granché sul “dopo Vite al Limite” di Carrie. Così come Joyce Del Viscovo, anche la quarantenne del Texas è sparita dai radar.

Ci auguriamo che – ancora oggi – Carrie non abbia perso le buone abitudini.