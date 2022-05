Dice addio al suo pubblico: non vedremo più il programma in televisione

Ha detto addio al suo numerosissimo pubblico: il suo programma non ci sarà più in televisione, un saluto davvero emozionante.

Non solo i personaggi dello spettacolo possono scegliere di addio per sempre al loro pubblico e cambiare vita – come è accaduto ad un attore famosissimo – ma anche i programmi televisivi possono chiudere i battenti da un momento all’altro. È proprio di questo che vi andremo a parlare tra qualche istante.

Sono tantissimi i programmi tv che si accingono a salutare il loro pubblico per l’estate, ma sono diversi quelli che, invece, hanno chiuso i battenti per questa stagione e, purtroppo, non li riapriranno più. Tutto nasce e finisce. E questo, purtroppo, vale anche per quei programmi che hanno fatto la storia della televisione nostrana e che hanno tenuto compagnia gli spettatori per tantissimi anni. È il caso, ad esempio, di questa amatissima trasmissione, che dopo quasi 10 anni dalla messa in onda della sua primissima puntata ha detto addio per sempre il suo pubblico. A partire dalla prossima stagione tv, quindi, il programma non sarà più sul piccolo schermo. E la notizia fa dispiacere tutti, compresa la conduttrice. È proprio lei che, a fine ultima puntata, si è lasciata andare ad un discorso da brividi.

Ha detto addio al suo pubblico: il programma non sarà più trasmesso

Quella della chiusura definitiva dell’amata trasmissione della Rai è una notizia che ha fatto tanto scalpore. E che, com’è giusto che sia, ha rattristato non poco la sua squadra, ma soprattutto tutti i suoi telespettatori. A distanza di quasi 10 anni dalla sua prima messa in onda, quindi, lo show ha detto addio al suo pubblico. Stiamo parlando proprio di Detto Fatto, seguitissima trasmissione di Rai Due dapprima condotta da Caterina Balivo, Serena Rossi e, da circa 4 anni, da Bianca Guaccero.

Nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto di Venerdì 6 Maggio, Bianca Guaccero si è lasciata andare ad un discorso davvero da brividi per salutare il suo pubblico. Non sono mancati i ringraziamenti ai suoi telespettatori, a tutti coloro che hanno lavorato con lei ed hanno reso di successo il programma, ma non ha potuto fare a meno di spiegare come condurre un programma per lei sia stata un’enorme sfida ed un grande insegnamento. “Nasco come attrice”, ha detto la Guaccero in diretta. Ed è per questo che sarà sempre grata a chi ha creduto in lei e che l’ha seguita dal primo all’ultimo minuto.

“Noi ci incontreremo laddove il destino vorrà farci incontrare”, ha concluso Bianca Guaccero il suo commovente discorso. Vi dispiace che Detto Fatto abbia chiuso?