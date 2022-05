Eurovision Song Contest 2022: chi vincerà secondo i bookmakers

La 66esima edizione dell’Eurovision ha preso il via: la finale si disputerà sabato 14 maggio, ma chi vincerà secondo gli scommettitori?

E’ già trascorso un anno dalla vittoria dei Maneskin al Festival della musica europea tenutosi a Rotterdam nel 2021. Il trionfo della rock band nostrana ha fatto sì che quest’anno la manifestazione si svolga in Italia, come da tradizione per il Paese vincitore l’anno precedente.

Stasera 10 maggio è in onda su Rai1 la prima semifinale che vedrà esibirsi 17 dei cantanti in gara. Tra questi non ci sono i rappresentanti di Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito perché quesi Paesi andranno direttamente alla finale.

Riguardo a stasera, saranno 10 gli artisti ad aggiudicarsi di diritto un posto alla finale di sabato 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. I conduttori sono tre volti amatissimi del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

L’Italia è per la terza volta la nazione ospitante dell’evento, dopo le passate edizioni del 1965 e del 1991, rispettivamente a Napoli e a Roma. Come sempre, sono i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo a rappresentare il nostro Paese: con la loro Brividi, vedremo quindi gareggiare sul palco Mahmood e Blanco.

Saranno le giurie nazionali e il pubblico da casa a decretare chi trionferà, ma come per ogni competizione che attira la curiosità di milioni di persone, anche per l’Eurovision Song Contest i bookmakers fanno le loro previsioni sul vincitore. Scopriamo chi sono i Paesi favoriti di quest’anno!

Chi vincerà l’Eurovision 2022: le previsioni degli scommettitori

Alla luce del grave conflitto che vede coinvolta l’Ucraina, i bookmakers su SNAI danno come favorita al primo posto la Kalush Orchestra, un gruppo composto da cinque giovanissimi rapper che si esibirà col brano Stefania. Anche sui social in generale, i pronostici vedono l’Ucraina aggiudicarsi la vittoria finale.

Secondo i dati aggiornati al 9 maggio 2022, ecco le quote scommesse di SNAI sui probabili vincitori:

Albania: Ronela Hajati – 250.00;

Armenia: Rosa Linn – 150.00;

Australia: Sheldon Riley – 66.00;

Austria: Lumix feat. Pia Maria – 100.00;

Azerbaijan: Nadir Rustamli – 150.00;

Belgio: Jérémie Makes – 66.00;

Bulgaria: Intelligent Music Project – 250.00;

Croazia: Mia Dimsic – 150.00;

Cipro: Andromache – 100.00;

Danimarca: Reddi – 250.00;

Estonia: Stefan – 66.00;

Finlandia: The Rasmus – 100.00;

Francia: Alvan & Ahez – 66.00;

Georgia: Circus Mircus – 250.00;

Germania: Malik Harris – 250.00;

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – 30.00;

Islanda: Sigga, Beta and Elìn – 250.00;

Irlanda: Brooke – 200.00;

Israele: Michael Ben David – 250.00;

Italia: Mahmood & Blanco – 5,50;

Lettonia: Citi Zeni – 250.00;

Lituania: Monika Liu – 250.00;

Macedonia del Nord: Andrea – 250.00;

Malta: Emma Muscat – 150.00;

Moldavia: Zdob Si Zdub & Fratii Advahov – 250.00;

Montenegro: Vladana – 250.00;

Norvegia: Subwoolfer – 40.00;

Paesi Bassi: S10 – 40.00;

Polonia: Ochamn – 30.00;

Portogallo: Maro – 40.00;

Regno Unito: Sam Ryder – 7,50;

Repubblica Ceca: We Are Domi – 250.00;

Romania: Wrs – 250.00;

San Marino: Achille Lauro – 25.00;

Serbia: Konstrakta – 75.00;

Slovenia: Lps – 250.00;

Spagna: Chanel – 15.00;

Svezia: Cornelia Jakobs – 10.00;

Svizzera: Marius Bear – 40.00;

Ucraina: Kalush Orchestra – 1,55

Prendendo in considerazione le quote scommesse internazionali, la Kalush Orchestra si piazza al 44% contro il 13% di Mahmood & Blanco e il 12% della svedese Cornelia Jakobs.

E voi state seguendo la prima semifinale?