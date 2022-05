Lunedì 9 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di Nero a metà 3, ma avete visto com’è finito? Grande colpo di scena: difficile crederci.

Ci sono programmi che sono stati prolungati e che, quindi, non finiranno quando previsti, altri che stanno accingendo a chiudersi ed altri, invece, che hanno momentaneamente salutato il loro pubblico. Tra questi, vi è proprio Nero a metà 3. Lunedì 9 Maggio è andata in onda la sua ultima puntata, ma sapete com’è finito?

Sapevamo perfettamente che l’ultima puntata di Nero a metà 3 sarebbe stata imperdibile ed è stato proprio così. Iniziata verso i primi giorni di Aprile, questa terza stagione della famosa serie tv ha tenuto tutto i suoi telespettatori col fiato sospeso sin dalla sua prima puntata. E non ha potuto fare a meno di concludersi con un grandissimo colpo di scena. Non avete avuto la possibilità di vedervi l’ultimo ed imperdibile appuntamento ed adesso siete curiosi di sapere com’è finito Nero a metà 3? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Com’è finito Nero a metà 3?

Se vi siete persi l’ultima puntata di Nero a metà 3 ed adesso non vedete l’ora di scoprire com’è finito, siete incappati proprio nell’articolo giusto. Nel finale di stagione, vi anticipiamo, è accaduto davvero di tutto e si sono alternati tantissimi colpi di scena. Procediamo con ordine.

Nel primo episodio, intitolato “A viso scoperto”, Carlo Guerrieri e la sua squadra sono ancora sulle tracce di Pugliani. Spartaco, infatti, riesce ad individuare il luogo dove l’uomo smista la droga. Nel frattempo, però, l’ispettore riesce a trovare Maryam, la figlia di Suleyman. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete ragione! Quest’ultima non è altro che il ladro che rubato la borsa di Clara, ex moglie del buon Guerrieri. Nel frattempo, però, anche le cose tra Bragadin, colui che ha preso il posto di Muzo, ed Elisa Cori, capo delle scientifica, non sembrerebbero andare per il meglio. Tra loro è tutto rose e fiori, ma quando quest’ultima scopre che la pistola del suo compagno è carica e che potrebbe essere in pericolo, mette tutto a repentaglio.

Nel secondo ed ultimo episodio di Nero a metà, intitolato “Per una figlia”, tutti i nodi vengono al pettine, soprattutto tra Carlo e Cristina! Prima di arrivarvi a spiegare cosa succede tra loro, però, sappiate che tutto si risolve per il meglio per la piccola Maryam, che riesce a riabbracciare sua madre. Nel frattempo, Pugliani viene arrestato grazie ad Alba. Quest’ultima, inoltre, ha capito la reali intenzioni di Federico, che dopo averle rubato la borsa, tenta di rapirla. Fortunatamente, arrivano Malik e suo padre a salvarla. Infine, grandi colpi di scena per le coppie: Carlo non è più convinto del suo divorzio con Cristina. E così, seppure il flirt con Giulia, la bacia di nuovo. Monica, infine, è consapevole del sentimento che Malik non ha mai smesso di provare per Alba e decide di lasciarlo.

Cosa sappiamo sulla quarta stagione..

Un finale del tutto aperto, da come si può chiaramente comprendere. E che fa capire che ci sarà una quarta stagione. A proposito, ma cosa dobbiamo aspettarci? Al momento, non ne abbiamo conferma, ma sembrerebbe che qualcosa potrebbe muoversi in tal senso.

Vi è piaciuto questo finale di stagione?