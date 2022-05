È stata un’icona del cinema italiano degli anni ’80, ma avete visto com’è diventata oggi? Rivederla dopo tantissimi anni vi lascerà davvero di stucco.

Tutti la ricorderanno e tutti saranno curiosi di sapere che fine ha fatto a distanza di anni dal suo esordio sui grandi schermi italiani. Stiamo parlando proprio di lei: Michela Miti, icona del cinema nostrano degli anni ’80.

Nata a Roma il 12 Giugno del 1963, Michela Macaluso – in arte Michela Miti – inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Dopo aver partecipato per la prima volta ad un concorso di bellezza nel 1978 e dopo essere stata eletta Miss Cinema Riccione, la giovanissima Michela inizia ad intraprendere la carriera da fotomodella fino ad approdare, esattamente nel 1980, sul piccolo schermo nostrano. Dapprima come volto di un noto programma televisivo dell’epoca e poi come protagonista di diversi film di Pierino, in cui vestiva i panni della sua insegnante, la Miti cavalca l’onda del successo, diventando uno dei volti più amati del cinema italiano degli anni ’80. E ad oggi, nonostante sia lontana dai riflettori da troppo tempo, continua ad esserlo. Vi siete chiesti, però, cosa faccia oggi e come sia cambiata?

Michela Miti è stata l’icona del cinema italiano degli anni ’80: cosa fa oggi e com’è cambiata

In molti la ricorderanno per aver vestito i panni dell’insegnante di Pierino in alcuni dei suoi film, ma anche per tutti gli altri ruoli ottenuti in tante altre pellicole di successo. È proprio per questo motivo che Michela Miti, ad oggi, è ancora considerata la vera e propria icona del cinema italiano degli anni ’80. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata in tutti questi anni? All’epoca dell’apice del suo successo, la Miti era davvero bellissima, ma adesso?

Seppure lontana dai riflettori – proprio come Edoardo Costa – Michela Miti in tutti questi anni non ha affatto abbandonato la sua vena artistica. In una sua ospitata a Domenica Live, datata 30 Settembre 2018, infatti, l’attrice ha raccontato di aver scritto un libro di poesie e di aver riscosso un successo incredibile. All’epoca, Michela aveva raccontato di vivere ancora con la madre e di essere desiderosa di ritornare a svolgere la sua professione da attrice. Ad oggi, però, non sappiamo se la situazione sia cambiata oppure no. Siete curiosi,infine, di vedere com’è cambiata? Vi accontentiamo subito:

Saranno anche passati poco più che 40 anni dal suo esordio sul grande schermo, ma Michela Miti è sempre bellissima. Siete d’accordo?