Isola dei famosi, Blind assente in puntata: Alvin mette al corrente tutti di quanto accaduto

Perchè Blind era assente nella puntata de L’isola dei famosi: Alvin ha spiegato cos’è successo al naufrago.

Lunedì 9 maggio è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi e come sempre i colpi di scena non mancano. Ilary Blasi alla conduzione del reality piace molto ai telespettatori, schietta e senza peli sulla lingua, non sembra seguire schemi.

E’ affiancata da due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che pure non nascondono i pareri dicendo sempre quello che pensano. Questo è un punto a loro favore perchè anche per questo sono molto amati e al pubblico piace vederli in questo ruolo. La diretta terminata da qualche ora è iniziata con una notizia del tutto inaspettata. I concorrenti erano tutti schierati in spiaggia ma non era presente Blind. Ilary ha subito chiesto cosa avesse e Alvin ha spiegato cos’è successo in settimana al naufrago.

La diretta de L’isola dei famosi si è aperta con una notizia del tutto inaspettata. Tutti i naufraghi erano schierati in palapa tranne Blind. Ilary Blasi ha chiesto il motivo dell’assenza del cantante e Alvin ha subito preso parola per svelare l’accaduto.

Ricordiamo che già in questi giorni si è visto poco perchè durante una scorsa puntata, in una prova è caduto. Ma non è questo il motivo della sua assenza nella diretta di Lunedì 9 maggio. A quanto pare i medici hanno preferito tenere Blind in infermeria a causa di un’infezione cutanea.

Alvin ha spiegato tutto nel dettaglio: “Due piccoli aggiornamenti per quanto riguarda le ultimissime dall’isola, dall’Honduras. Non potete vedere Blind schierato con gli altri perchè da ieri è in infermeria. Ha una piccola infezione cutanea, ma nulla di grave, è stata una scelta dei medici e dello staff. E’ meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata”. L’inviato ha aggiunto di aver visto il rapper il giorno prima e che era apparso molto dispiaciuto di non poter essere in puntata. Dunque è questo il motivo dietro l’assenza del naufrago. A quanto pare ha bisogno di qualche giorno in più per riprendersi e tornare più forte di prima.