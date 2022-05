La Regina Elisabetta assente all’apertura del Parlamento Britannico: cosa è successo

La Regina Elisabetta non è presente all’apertura del Parlamento Britannico, per quale motivo? Cosa succede alla Sovrana Inglese

All’apertura del Parlamento Britannico si è fatta sentire l’assenza della Sovrana d’Inghilterra. La Regina Elisabetta non è riuscita di fatti a presenziare all’annuale evento che solitamente la vedeva in prima fila.

Un evento storico al quale la Monarca sino ad ora non era mancata se non in due eccezionali occasioni risalenti alla fine degli anni ’50 del 900 quando era in attesa del Principe Andrea, nel 1959 per essere precisi, e qualche anno più tardi nel 1963 quando aspettava il Principe Edoardo. Questa volte le motivazioni che hanno determinato l’assenza della Regina Elisabetta dal tradizionale evento tanto atteso sono state altre, e purtroppo si tratta di notizie non liete. Pensate che nemmeno dopo la morte del Principe Filippo la Regina aveva deciso di assentarsi dall’evento.

Quest’anno però le cose sono cambiate. Ma quali sono le motivazioni che hanno l’hanno portata a non essere presente all’apertura del Parlamento? Ecco spiegato tutto!

La Regina Elisabetta assente all’apertura del Parlamento Britannico: per quale motivo

Sembrerebbe che le condizioni di salute della Regina d’Inghilterra siano un po’ preoccupanti in questo ultimo periodo. Prima gli acciacchi dovuti alla contrazione del covid e poi una serie di malanni che hanno costretto la Sovrana a doversi sottoporre ad un forzato riposo.

I medici di corte avrebbero infatti sconsigliato alla Regina Elisabetta di ‘darsi da fare’ e presenziare quindi ad eventi mondani che avrebbero l’avrebbero altrimenti affaticata. La decisione di abdicare in questa circostanza sarà stata presa anche in relazione al fatto che fra pochissime settimane si celebrerà il Giubileo di Platino che vede l’immancabile saluto dei membri della casa reale dal tradizionale balcone di corte.

A questo evento la Regina Elisabetta non può di certo mancare. Pertanto si pensa che la Monarca stia recuperando le forze per apparire al meglio in questi giorni di celebrazione che andranno dal 2 al 5 Giugno.

A prendere il suo posto all’apertura del Parlamento Britannico è stato suo figlio Carlo, affiancato dal principe William. Di più al riguardo non ci è dato sapere, si tratta pur sempre di ‘segreti’ di corte!