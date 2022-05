Forse non tutti lo sanno: che lavoro fa il compagno di Antonella Clerici?

Antonella Clerici è follemente innamorata del suo Vittorio Garrone, ma sapete che lavoro fa il suo compagno? Non tutti lo immaginano.

Se la sua carriera è ricca di incredibili successi, non si può dire affatto di meno della sua vita privata. Felicemente fidanzata con Vittorio Garrone dal 2016, Antonella Clerici ha finalmente trovato l’amore con la “a” maiuscola.

Forse non tutti lo sanno, ma – ancora prima di incontrare Vittorio Garrone e di innamorarsi follemente di lui – Antonella Clerici ha avuto diverse relazioni che le hanno cambiato la vita. Non facciamo solo riferimento a quella con Eddy Martens, animatore turistico più giovane di lei che le ha dato la possibilità di diventare mamma della piccola e splendida Maelle, ma anche dei due precedenti matrimoni che la conduttrice televisiva ha alle spalle. Sul web, infatti, si legge che la Clerici sia stata sposata con un giocatore di basket, ma anche con un produttore discografico. Entrambi i matrimoni, ovviamente, sono giunti al capolinea. È solo nel 2016, però, che l’Antonellina nazionale ha trovato l’amore accanto al suo Vittorio. A proposito, siete curiosi di sapere che lavoro fa? Forse non tutti lo sanno, ma il compagno della Clerici è davvero famoso nel suo ambito.

Che lavoro fa il compagno di Antonella Clerici?

Seppure sembrerebbe che Antonella Clerici abbia conosciuto il suo compagno diverso tempo prima del loro primo bacio, è solo a partire dal 2016 che i due fanno coppia fissa. Tante volte si è parlato di matrimonio tra loro, ma fino ad adesso tutto tace. D’altra parte, il loro è un amore talmente grande che non ha bisogno di troppe ufficializzazioni. Siete curiosi, però, di sapere che lavoro fa nella vita Vittorio Garrone?

Forse non tutti lo sanno, ma il compagno di Antonella Clerici è un noto e famoso imprenditore. Sul web, infatti, si legge che – insieme ai suoi fratelli – si occupa di energia eolica ed è uno degli azionisti di una conosciutissima società. Ma non solo. Sembrerebbe, infine, che il buon Garrone sia presidente di un’azienda impegnata nella purificazione di acqua industriali. Insomma, un uomo tutto d’un pezzo.

Insieme sono davvero splendidi, non credete?