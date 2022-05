Mahmood oggi è famosissimo, ma conoscete il suo titolo di studio?

Conosciamo bene Mahmood, dagli esordi ai successi raggiunti negli ultimi mesi, ma non tutti sanno qual è il suo titolo di studio.

Tra i cantautori più amati c’è Mahmood. Quest’anno lo abbiamo visto alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo insieme a Blanco. Sul palco dell’Ariston i due artisti hanno cantato il brano Brividi. Nella prima serata in cui si sono esibiti si sono posizionati al primo posto nella classifica provvisoria.

Nella serata finale hanno trionfato in mezzo all’acclamazione del pubblico. Questa sera parte l’Eurovision Song Contest. L’anno scorso a vincere nel grande evento sono stati i Maneskin, la band italiana che aveva vinto a Sanremo 2021. Per questo l’Eurovision quest’anno si svolge in Italia ed è condotto da Mika, Alessandro Cattaneo e Laura Pausini. Oltre a Mahmood e Blanco avremo modo di ascoltare le canzoni di altri grandi artisti.

Per Mahmood questa non è la prima vittoria al Festival Di Sanremo e quindi non è la prima volta all’Eurovision. Infatti ha raggiunto la notorietà nel 2018 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Giovani e vincendo con il brano Gioventù Briciata. Vince nuovamente nel 2019 ma nella categoria Big con il brano Soldi. Oggi il cantautore è famosissimo e si conosce molto della sua carriera ma sapete proprio tutto di lui? Conoscete il suo titolo di studio?

Il cantautore ha conseguito la maturità al liceo linguistico, ha poi studiato presso il Centro Professione Musica di Milano, ma già in età adolescenziale aveva preso lezioni di canto.