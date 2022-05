Un’interpretazione intensa quella dell’attrice che ha vestito i panni di Margarida Puig ne Gli Eredi della terra: fuori dal set non la riconoscerete.

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia a partire dal 17 aprile e terminata il 1 maggio. La trama si concentra sulla storia di Hugo Llor, interpretato in età adolescenziale da David Solans e in età adulta da Yon Gonzalez.

Hugo dopo la scomparsa di suo padre trova lavoro in un cantiere navale grazie a uno dei signori più rispettati di Barcellona, Arnau Estanyol. La moglie di Arnau lo tratta come un figlio tanto da donargli delle scarpe. Purtroppo, dopo la morte del re, per il signore le cose non si mettono bene. La sua famiglia di origine, i Puig, da sempre attendono il momento giusto per vendicarsi di lui. In particolare è Margarida Puig ad attendere questo momento da anni. Quando arrivano in città, sarà proprio la donna a dare la sentenza di morte di Arnau, facendolo decapitare in piazza. Margherita dopo qualche anno muore, malata ormai da tempo.

Questo personaggio, nonostante la breve permanenza, ha colpito i telespettatori. L’attrice ha fatto un’interpretazione da brividi. Il suo aspetto è stato adattato benissimo al personaggio ma fuori dal set de Gli Eredi della terra è completamente un’altra persona.

E’ stata Margarida Puig ne Gli Eredi della terra: impossibile riconoscere l’attrice

Margarida Puig è un personaggio della serie spagnola Gli Eredi della terra. E’ una donna di potere che attende da anni il momento di vendicarsi di Arnau Estanyol, l’uomo che aiuta Hugo dopo la morte di suo padre.

E’ una signora malata che dà l’ordine di decapitare Estanyol in piazza ma dopo qualche anno muore anche lei. Vi abbiamo detto che l’attrice è completamente un’altra persona fuori dal set della serie ed è proprio così. Anna Moliner lontano da Margherita Puig è totalmente diversa.

Ecco l’attrice nella vita di tutti i giorni, voi l’avreste mai riconosciuta? Sarebbe stato molto difficile senza conoscere il personaggio interpretato. Infatti ne Gli Eredi della terra il suo aspetto è stato modificato completamente. L’attrice è una donna bellissima ed è anche molto giovane. E’ famosissima, è stata premiata in tutta la sua carriera e ha recitato al cinema, in televisione e anche a teatro.