Un’oasi di pace nella campagna toscana: ecco la casa di Mika in Italia

Fra i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022, Mika è un grande appassionato dell’Italia: qui ha acquistato una casa, l’avete vista?

Sulla cresta dell’onda ormai da circa quindici anni, Mika è un artista poliedrico che ha conquistato con la sua personalità un’ampia fetta di pubblico. Nato il 18 agosto del 1983 a Beirut, in Libano, col nome di Michael Holbrook Penniman Jr., da madre libanese e padre statunitense, ha raggiunto il successo nel 2007 col singolo Grace Kelly, ma la sua notorietà non si ferma solo al canto.

Nel 2013 diventa giudice di X Factor, ruolo che ricopre fino al 2015 e poi nel 2020 e che lo rende un amatissimo personaggio televisivo nel nostro Paese. Non a caso, è stato scelto per condurre, al fianco di Laura Pausini ed Alessandro Cattelan, l’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino.

Con l’Italia Mika ha un legame molto speciale che lo ha spinto anche ad acquistare, insieme alla sorella, una casa in Toscana. “È un posto bellissimo (ovviamente top secret) a circa 30 minuti da Firenze“, ha rivelato tempo fa a Tirreno. Qui, quando gli è possibile, può dedicarsi alle sue grandi passioni: la musica, la cucina e la cura del vasto giardino.

Scopriamo allora i dettagli più interessanti di questa oasi di pace tanto amata dal cantante!

Avete mai visto la casa di Mika in Italia? Un rifugio accogliente per sfuggire allo stress della città

Come ogni casale di campagna che si rispetti, non potrebbe mancare un grande camino: ovviamente questo si trova in salotto, un ambiente caldo e accogliente amato anche dai due Golden Retriever Melachi e Amira, che vivono con Mika e la sorella.

Circondata dalla natura, la villa è dotata di un giardino pieno di alberi e piante: in questa parte dell’abitazione, Mika ama organizzare dei barbecue con gli amici.

Proprio come la camera da letto, anche la cucina è in muratura come mostrano alcuni video condivisi da Mika sui social. Qui troviamo un grande tavolo di legno, dove spesso si riuniscono amici e parenti, ed un utilissimo forno a legna che consente di preparare deliziose pizze in casa.

Non perdetevi la prima semifinale di questo Eurovision Song Contest 2022 in onda stasera in prima serata su Rai1!