Rai, arrivato il colpo di grazia: il programma chiude i battenti

Sembrerebbe proprio che per il famoso programma Rai sia giunto il momento di chiudere i battenti: cosa è successo in queste ultime ore.

Sembrerebbe essere arrivata proprio la decisione finale: il famoso e storico programma della Rai sarebbe pronto a chiudere i battenti. E, sia chiaro, sembrerebbe che lo farà non solo per la stagione estiva – come accadrà tra qualche giorno a Uomini e donne – ma stavolta per sempre.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, infatti, sembrerebbe che – dopo anni di informazione – i vertici della Rai abbiano già scelto le sorti del programma, che sarebbe pronto a chiudere per sempre. Se così dovesse essere, possiamo facilmente renderci conto che non deve essere assolutamente stata una decisione facile. Nonostante questo, però, sembrerebbe essere stato davvero inevitabile. “La linea editoriale non è gradita”, si legge su Fanpage. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Il programma Rai chiude i battenti: brutta notizia per i telespettatori

Dopo la spiacevolissima notizia della chiusura di un altro seguitissimo programma Rai, ne arriva un’altra che non vi farà affatto piacere. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che questa che sta per concludersi è stata l’ultima stagione televisiva di un programma d’informazione che, per tanti anni, ci ha fatto trascorrere delle serate all’insegna della cronaca, attualità, dibattiti ed opinioni. Al momento, non è stato ancora confermato al 100%, ma da come si legge sembrerebbe che la chiusura sia sicura al 99%.

A quanto pare, il famoso e noto programma Rai sta per chiudere i battenti. Stiamo parlando proprio di “Cartabianca”. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2016, sembrerebbe che il programma di informazione condotto da Bianca Berlinguer sia pronto a salutare il suo pubblico. Il motivo? A quanto pare, ci sarebbero state delle decisioni che non hanno fatto affatto bene al programma, determinando la chiusura. Fino ad ora, non abbiamo tantissime informazioni in merito e né tantomeno quando andrà in onda l’ultima puntata. Fatto sta che, almeno da quanto si legge, la chiusura sarebbe certa.

Vi dispiace che Cartabianca chiuda i battenti?