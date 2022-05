Ricordate il primo grande amore di Gemma a Uomini e Donne? Non si tratta di Giorgio Manetti; ecco il primo fidanzato ‘famoso’ della dama torinese.

È una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne, ma sapete da quanto tempo Gemma Galgani è in trasmissione? Era il 2010 quando la dama torinese è entrata per la prima volta in studio per cercare l’amore e, da quel momento, le sue vicende sentimentali appassionano il pubblico. E, grazie al programma di Maria De Filippi, Gemma ha conosciuto diversi uomini, alcuni dei quali sono stati davvero importanti per lei… Ricordate il suo primo grande amore conosciuto in trasmissione?

No, non si tratta del ‘Gabbiano’ Giorgio Manetti. Prima della storia con il fiorentino, Gemma ha vissuto un’altra importante relazione, nata proprio nella trasmissione. Facciamo un tuffo nel passato!

Uomini e Donne, ricordate il primo amore di Gemma Galgani nella trasmissione?

Gemma Galgani troverà la persona giusta a Uomini e Donne? Sono ben 12 anni che la dama torinese si trova nella trasmissione di Maria De Filippi, ma, al momento, per lei niente lieto fine. Tutte le storie e le conoscenze nate nel programma sono terminate, ma, nel corso degli anni, Gemma ha vissuto delle vere e proprie storie d’amore. Tutti ricordiamo quella con Giorgio, uno dei cavalieri più amati di sempre nella storia del trono Over. Ma ricordate chi fece battere il cuore alla dama prima di lui?

Il primo amore ‘famoso’ di Gemma è stato Ennio, con cui ha vissuto una storia tra il 2011 e il 2012. Originario del Veneto, l’ex dentista è stato il primo fidanzato della dama e, ancora oggi, il suo nome viene citato in trasmissione, quando vengono ripercorse le storie di Gemma. Solo diversi anni dopo, nel 2015, per la Galgani è iniziata l’infinita parentesi “Giorgio”.

Successivamente, Gemma ha avuto altre importanti frequentazioni, come quella con Remo e Marco Firpo. Al momento, la dama non sta frequentando nessuno in particolare, dopo la fine della storia col signor Giacomo. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se ci sarà qualche sorpresa per lei prima del termine di questa stagione.