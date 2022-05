Sonia Bruganelli mostra a tutti una sua vecchia foto e fa notare un ‘dettaglio’

Sonia Bruganelli mostra una sua vecchia foto a tutti i suoi followers e mette in evidenza un “dettaglio” in particolare: ecco quale.

Se dovessimo stilare una classifica di tutti quei personaggi pubblici che vantano di un successo assoluto anche sui social e che non perdono occasione di poter condividere ogni cosa col loro pubblico, Sonia Bruganelli occuperebbe i primi posti.

Con un profilo Instagram che conta più di 750 milla followers, la splendida Sonia Bruganelli è solita condividere ogni cosa che ha a che fare con la sua vita. Che sia quella privata o quella lavorativa, l’imprenditrice ama rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto ciò che la riguarda in prima persona. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo mostrato un “dettaglio” della sua casa oppure di una sua foto quando aveva solo 32 anni, ma era già mamma. Avete visto, però, cosa ha condiviso diverso tempo fa? Spulciando il suo canale, siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio scatto in compagnia di Paolo Bonolis. “Ho ritrovato questa foto di circa 10 anni fa”, scrive la Bruganelli a corredo dello scatto. C’è un particolare dettaglio che, però, l’imprenditrice romana non può fare a meno di far notare al suo pubblico. Avete visto anche voi quale?

Sonia Bruganelli, avete mai visto questa vecchia foto? Occhio a quel dettaglio che lei stessa mostra

Che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis formino una coppia super collaudata e solidissima, lo sappiamo da tempo. Questa vecchia foto, che l’imprenditrice ha condiviso sul suo canale social diverso tempo fa, ce ne da ampia conferma. Giovanissimi e bellissimi, Sonia e Paolo si mostrano uniti più che mai. Oltre a notare la loro sintonia, però, c’è un “dettaglio” che l’ex opinionista del GF Vip ha voluto far notare al suo pubblico. Scopriamo insieme quale.

Sono trascorsi più o meno dieci anni dallo scatto, eppure Sonia Bruganelli non può fare a meno di far notare un particolare dettaglio: il suo abbigliamento. Lei non è affatto cambiata nel corso degli anni, ma a quanto pare l’imprenditrice ha da ridire sul tipo di outfit di allora sfoggiato per l’occasione.

“Da cosa sono vestita?”, scrive Sonia Bruganelli per far notare al suo pubblico l’outfit scelto. In ogni caso, per noi non c’è affatto discussione: è sempre bellissima!