Tradimento shock a Beautiful: i due amanti sono proprio loro, da non credere; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai… e lo stesso vale per i tradimenti! I triangoli amorosi sono un vero e proprio must nella soap opera americana, che da ben 35 anni tiene compagnia ai telespettatori di tutto il mondo. Ebbene, tenetevi forte perché sta per arrivare un tradimento che vi sconvolgerà.

Tutto sta accadendo adesso in America, ma per vedere queste puntate in Italia toccherà attendere qualche mese. Se siete curiosi e volete scoprire tutto in anteprima, continuate a leggere!

Beautiful, tradimento shock: non indovinereste mai chi sono i due amanti clandestini

Telespettatori di Beautiful tenetevi forte perché stanno per arrivare sorprese shockanti nella vostra soap preferita. Tradimenti come se piovessero nella trama delle prossime puntate della soap. Vi abbiamo parlato del bacio appassionato tra Brooke e Deacon nella notte di Capodanno, e vi abbiamo detto anche della passionale storia che nascerà tra Quinn e Carter. Ma c’è una terza coppia di amanti clandestini che sta appassionando il pubblico americano proprio in queste settimane. Di chi parliamo?

Non è la prima volta che li vediamo insieme, ma da anni non si erano più avvicinati. Stiamo parlando di Eric Forrester e Donna Logan! Proprio così, la sorella di Brooke ammalierà nuovamente il fondatore della Forrester Creations, che potrà resistere alla sua ex fiamma. Per loro nuovi incontri amorosi a base di miele: grazie alla Logan, Eric tornerà a sentirsi vivo, dopo i problemi ‘intimi’ che ha dovuto affrontare. Ma come la prenderà Quinn?

La Fuller aveva già manifestato la sua gelosia nei confronti di Donna, a tal punto che quest’ultima è stata allontanata dal lavoro. La ritrovata passione tra i due amanti segnerà la fine del matrimonio tra Eric e Quinn?

Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà e tutti i nuovi colpi di scena. Se volete conoscere le anticipazioni americane in anteprima, continuate a seguirci!