Uomini e Donne, “Con me ci usciresti?”: la domanda di Maria De Filippi inchioda il cavaliere; cosa è successo durante la puntata.

Una puntata movimentata, quella di Uomini e Donne andata in onda oggi, 10 maggio 2022. Una puntata in cui è accaduto di tutto, sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over. E, almeno per il momento, non c’è traccia di nuove coppie… Proprio oggi, al centro dello studio, si è seduto uno dei cavalieri, che ha spiegato i suoi dubbi riguardo una delle dame.

È stato proprio durante questa discussione che Maria De Filippi è intervenuta, con una domanda che ha spiazzato tutti. Una domanda che, in realtà, aveva uno scopo ben preciso. “Ci usciresti con me”, chiede la conduttrice al protagonista del Trono Over. E, quando quest’ultimo risponde con un ‘sì’, la De Filippi spiega il senso della sua domanda. Scopriamo cosa è successo!

“Con me ci usciresti”, Maria De Filippi spiazza il cavaliere con la sua domanda: cosa è successo a Uomini e Donne

Come già spiegato in qualche puntata fa, non decolla la frequentazione tra Gianluca e Sara, protagonisti del trono Over. Tra i due c’è feeling, ma il cavaliere campano ha ammesso di essere frenato da qualcosa di ben preciso: la differenza di età. Sara è più grande di lui di diversi anni e questo per Gianluca rappresenta un problema. Il cavaliere lo ha ribadito anche nella puntata di oggi, ma non si aspettava l’intervento di Maria De Filippi. Dopo aver chiesto a Sara la sua età, 61 anni, Maria fa una domanda a Gianluca: “Ci usciresti con me?”

Gianluca, visibilmente spiazzato, ha risposto di si ed è a questo punto che la conduttrice esclama: “Io ne ho sessanta, sono i soldi che cambiano? Cosa cambia? Abbiamo la stessa età io e lei.” “Ci sta fisicamente chi se li porta un po’ meglio, parlo in generale…”, è la risposta di Gianluca. “Ah ho capito! Mi dispiace, facciamo ginnastica Sara”, risponde Maria con tono ironico.

Un botta e risposta che non è passato inosservato! E voi, avete seguito la puntata di oggi di Uomini e Donne? Manca sempre meno al termine di questa stagione della trasmissione, che si fermerà per il periodo estivo, per poi tornare in onda a settembre.