Alessia Marcuzzi fa tornare di moda un accessorio degli anni Ottanta: a voi piace questo ritorno di tendenza?

Alessia Marcuzzi di recente si è concessa un po’ di relax ed è volata alle Maldive. Sul suo profilo instagram seguito da oltre 5 milioni di follower ha mostrato alcuni momenti della bellissima e rilassante vacanza.

Ha condiviso molti scatti mostrandosi con un look selvaggio, abbronzata e sfoggiando una forma fisica perfetta e anche lo stile è impeccabile come sempre. Ha indossato costumi sempre diversi, interi o bikini, e di colori differenti. La conduttrice può indossare qualsiasi tipo di abito, perchè di certo la bellezza non le manca e gli accessori la rendono più luminosa. E’ un’icona di stile e tra i vari scatti pubblicati negli ultimi giorni, dopo il ritorno a casa, in una foto possiamo notare la sua semplicità ma l’occhio cade su un accessorio un po’ più vintage ma che lei ha così fatto tornare di moda: l’avete per caso notato spulciando sul suo profilo?

Alessia Marcuzzi fa tornare di moda un accessorio degli anni ottanta: la conduttrice è proprio un’icona di stile

Seguitissima sui social, Alessia Marcuzzi conta un profilo di oltre 5 milioni di follower. Sono migliaia le foto pubblicate e tutte sono accolte da migliaia di like e migliaia di commenti. Solare, con un sorriso smagliante e un fisico da urlo, la bellezza c’è ed è pure forte.

Tra le varie foto condivise possiamo ammirare alcune in cui è ritratta in vacanza alle Maldive con la sua famiglia o in altre sponsorizza e mostra l’efficacia dei prodotti della sua azienda, c’è anche uno scatto che risale a quando la conduttrice aveva 16 anni e mostra il suo colore di capelli naturale. Negli ultimi giorni però a catturare l’attenzione è stata una foto in particolare in cui è fotografata e indossa un accessorio degli anni ottanta.

Cosa notate guardando lo scatto? Naturalmente gli scaldamuscoli, che andavano tanto di moda negli anni passati ma la conduttrice ha nuovamente riportato questa moda in vigore. Alessia li ha indossati con sopra una maglia e un pantaloncino sul bianco panna, tutto il completo è di Kristina T. E a voi piace il ritorno di questa tendenza?