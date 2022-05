Barbara D’Urso fuori da Mediaset? La conduttrice svela finalmente tutta la verità

Barbara D’Urso fuori dall’azienda Mediaset? La conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la ‘verità’.

Barbara D’Urso è nel cerchio delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dall’inizio della sua carriera ad oggi ha condotto tanti programmi diversi e ha recitato al cinema e in televisione. Dal 2008 è al timone di Pomeriggio Cinque.

E proprio in riferimento al contenitore pomeridiano di canale 5, negli ultimi giorni c’è stata una grande novità, che sicuramente i telespettatori avranno notato. Infatti nella puntata del 2 maggio la conduttrice ha accolto gli ospiti in uno studio tutto nuovo. Pomeriggio cinque adesso va in onda dallo studio 15 di Cologno Monzese, lo stesso in cui viene registrato anche Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ma questa novità è accompagnata negli ultimi giorni o meglio dire settimane da un’altra notizia. In realtà si tratta di voci che sono diventate sempre più insistenti e riguardano il futuro della conduttrice nell’azienda Mediaset. Dopo voci e notizie finalmente Barbara ha deciso di rompere il silenzio e spiegare tutta la verità al riguardo.

Barbara D’Urso verso l’addio a Mediaset? La conduttrice rompe il silenzio

Intelligente, piena di talento, ma anche passionale come lei si è definita in un’intervista rilasciata a La Stampa in occasione del suo 65esimo compleanno, Barbara D’Urso è questa e molto altro. La conduttrice da anni è al timone di programmi di canale 5 e negli ultimi due mesi l’abbiamo vista su Italia 1 al timone de La pupa e il secchione show.

Negli ultimi tempi si è molto parlato di lei in riferimento ad un suo addio a Mediaset o addirittura le notizie hanno fatto riferimento al fatto che qualcuno la voleva fuori dall’azienda dopo tanti anni di lavoro. Ebbene, dopo voci sempre più insistenti è lei stessa a dire finalmente la sua e a raccontare la verità.

Barbara D’Urso è fuori da Mediaset? Assolutamente no ed era davvero difficile credere ad una notizia del genere. La conduttrice nell’intervista a La stampa al riguardo ha detto: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Provo a spiegarlo in modo carino, ci sono persone ossessionate da me, e questa ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Uno scrive che sono fidanzata con un Panda, però di peluche e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più”, ha spiegato la conduttrice. Barbara D’Urso resta a Mediaset ed è pronta a sorprenderci ancora: questa è sicuramente una bellissima notizia e noi non vediamo l’ora di vederla ancora in televisione.