In Cherry Season ha interpretato Derin: avete visto l’attore oggi? Fuori dal set della soap opera si mostra così.

In Cherry Season abbiamo seguito diverse storie d’amore, e tutte ci hanno colpito. I due protagonisti sono stati Oyku e Ayaz. Questa serie turca è andata in onda In Italia su canale 5 dal giugno del 2016 al settembre del 2017. I due giovani iniziano ad uscire per caso e nonostante gli attriti iniziali si innamorano.

Anche Derin è un personaggio che ha caratterizzato la trama di questa famosa soap opera. E’ un fotografo con un’identità segreta, e lavorerà con Oyku, nell’azienda di moda. Fa perdere la testa a Seyma e fa infuriare Ayaz e Mete. Noi abbiamo visto in questa veste il personaggio di Derin, ma avete visto l’attore fuori dal set? Ecco com’è oggi.

Derin in Cherry Season aveva un’identità segreta: com’è oggi l’attore che lo ha interpretato

La storia d’amore tra Oyku e Ayaz ha fatto da centro della trama di Cherry Season. Un amore nato per caso. La giovane inizia a lavorare per la casa di moda della madre di Ayaz. Lui è un architetto, lei aspira a diventare una stilista.

Nella vita di questi personaggi, Derin entrerà a rompere gli equilibri. E’ un fotografo che lavora con la protagonista, per l’azienda di moda della madre del suo fidanzato. Ma questo fotografo ha un’identità segreta. Fa perdere la testa a Seyma, tanto da provocare la reazione e la furia di Mete e del suo amico. Noi abbiamo seguito le vicende di questo personaggio fin dal suo ingresso, anche se, non è stato centrale. Ora, la domanda che sorge spontanea è: avete visto com’è l’attore che l’ha interpretato fuori dal set?

Ecco com’è Ozgur Cevik, l’attore che ha portato in scena Derin in Cherry Season. Non sembra assolutamente diverso, a parte qualche dettaglio che salta agli occhi. Riconoscerlo sarebbe stato molto facile, anche senza sapere il suo trascorso. Cevik è un attore turco ma anche un cantante, ed è divenuto popolare, come si legge sul web, partecipando al concorso Star Academy del suo paese, mentre in Italia, la fama è arrivata grazie alla serie televisiva.