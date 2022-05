Decisione choc a Vite al Limite, che fine ha fatto oggi Seana Collins? Clamoroso

Una vera decisione choc a Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi Seana Collins? Davvero clamoroso quello che è successo.

La chiave del successo di Vite al Limite è proprio questa: riesce sempre a sorprendere il suo pubblico. Che siano trasformazioni sconvolgenti o clamorosi abbandoni, il docu-reality di Real Time sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi telespettatori.

Iniziare un percorso di dimagrimento, lo sappiamo benissimo,non è affatto una cosa da niente. C’è chi ci riesce senza troppi problemi od ostacoli, come Justin McSwain, o chi inizialmente non ci riesce, ma ottiene dei risultati subito dopo. Quello che, però, è successo a Seana Collins non era mai successo in tutta la storia di Vite al Limite. Il dottor Nowzaradan, infatti, si è trovato costretto a prendere una vera e propria decisione choc: proibire alla sua paziente di sottoporsi all’intervento chirurgico! Davvero clamoroso, non c’è che dire! Siete curiosi, però, di sapere che fine ha fatto oggi Seana Collins dopo il “no” clamoroso del chirurgo iraniano? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Che fine ha fatto oggi Seana Collins dopo la decisione choc a Vite al Limite?

Aveva solo 22 anni quando è entrata a far parte della clinica di Houston, eppure il peso di Seana Collins già raggiungeva e superava i 300 kg. Vittima di abusi e di bullismo, la giovane del Kansas aveva spiegato al dottor Nowzaradan di aver trovato nel cibo un ottimo alleato, ma di essere diventata obesa troppo presto. Una situazione particolare, quindi, e che l’ha spinta a chiedere aiuto, ma non ad ottenere risultati. Seana, infatti, era fortemente intenzionata a ritornare in forma, ma non è mai riuscita a centrare il suo obiettivo. Tanto è vero che il dottor Now, seppure a malincuore, è stato costretto a prendere la decisione di vietarle l’intervento. Come sta oggi?

Non abbiamo tantissime notizie su Seana Collins dopo Vite al Limite. Sembrerebbe, infatti, che non sia nemmeno sui social. Da quanto si apprende da TVshowcase, però, sembrerebbe che la situazione non sia affatto migliorata. E che, una volta spenti i riflettori del programma, la giovane abbia continuato a mangiare e ad ingrassare.

Vi piacerebbe saperne di più su di lei?