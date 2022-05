Eva Henger in Italia dopo l’incidente: racconto da brividi, come sta adesso

Dopo il drammatico incidente che ha visto coinvolti Eva Henger e suo marito Massimiliano, arriva una notizia che sconvolge tutti.

Sono trascorse poco meno di due settimane da quando Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente stradale.

Era esattamente il 29 Aprile scorso quando Eva Henger e suo marito sono state protagonisti di un incidente stradale che non solo ha comportato gravissime conseguenze ad entrambi, ma ha determinato la morte dell’altra coppia rimasta coinvolta. Un vero e proprio incubo, da come si può chiaramente comprendere. E che, nonostante il passare dei giorni, non sembrerebbe finire. Ce lo dimostrano le parole dell’attrice nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di Mercoledì 9 Maggio. In collegamento con la trasmissione di Barbara D’Urso, la bella Henger ha chiaramente spiegato le sue condizioni di salute. In diretta televisiva, infatti, Eva si è lasciata andare ad un racconto davvero da brividi.

Eva Henger dopo l’incidente: cosa sta accadendo

A distanza di quasi due settimane dal grave incidente che l’ha vista coinvolta, le condizioni di salute di Eva Henger non sembrerebbero migliorare. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Pomeriggio Cinque. Nei giorni scorsi, Eva è stata trasferita in Italia ed è proprio presso una clinica romana che continuerà a stare per i prossimi giorni. Come sta adesso? Purtroppo, non bene! Alle telecamere di Pomeriggio Cinque, infatti, Eva Henger ha raccontato di aver subito diverse operazioni al braccio, che – seppure non fratturato – è andato in setticemia per via di un’infezione dovuto alla cannula della flebo.

“Mi hanno messo una cannula nel braccio, ma il giorno dopo ho iniziato ad avvertire un po’ di fastidio. L’indomani avvertivo un forte nonostante gli antidolorifici”, ha iniziato a raccontare alla padrona di casa. Spiegando che, dopo averle tolto la cannula e resisi conto dell’infiammazione procurata dalla stessa, hanno avvolto il braccio in una garza senza fare uscire tutto il liquido. E la conseguenza è stata piuttosto disastrosa. “La mano era tutta nera”, ha detto.

Come sta adesso?

Giunta a Roma, nei prossimi giorni – come sottolineato anche dal medico chirurgo Lorenzetti in diretta – Eva Henger dovrà sottoporsi ad un intervento al piede. Per le fratture legate alla clavicola e al bacino, invece, non c’è alcun intervento programmato, ma ci vorrà del tempo per una guarigione totale. Infine, il prof Lorenzetti ha tenuto a spiegare che, facendo degli accertamenti completi, si sono resi conto che la Henger ha anche un versamento nei polmoni e intorno al cuore. “Ha avuto un trauma abbastanza importante”, ha spiegato il medico chirurgo a Barbara D’Urso, rivelando che questo è un tipo di versamento che si assorbe da solo con una terapia farmacologica adatta.

Anche Massimiliano, di cui ha raccontato un retroscena da pelle d’oca, ha lo sterno rotto. “Lui se ne esce in maniera molto più veloce”, ha detto il prof Lorenzetti.

Facciamo un grandissimo in bocca al lupo ad Eva Henger e suo marito!