Gerry Scotti parla della sua ‘pensione’: cosa ha dichiarato il presentatore

Senza troppi peli sulla lingua, Gerry Scotti ha parlato della sua “pensione”: ecco cosa ha dichiarato il presentatore in merito.

È tra le stelle dello spettacolo italiano, Gerry Scotti. Conduttore e attore di successo, il buon Virgilio ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo quando era giovanissimo e facilmente ha saputo catturare l’attenzione su di sé.

Era giovanissimo quando Gerry Scotti, dopo aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo della radio, si presenta sul piccolo schermo nostrano come conduttore, diventando uno dei volti simbolo della tv italiana. Sono trascorsi anni da quel momento, eppure il buon Virgilio ha dato vita ad una carriera impressionante. Certo, lo spettacolo non è solo la sua unica occupazione, ma il suo curriculum televisivo è degno di nota. Nel corso della sua carriera, infatti, Gerry Scotti ha presentato ben 100 programmi e tutti, sin da subito, hanno riscosso un successo immediato. Insomma, un vero e proprio leader. Vi siete mai chiesti, però, quando tutto questo finirà? Nel corso di una sua intervista a Fanpage, il buon Scotti ha parlato di un argomento importante: la “pensione”! Quando, quindi, il simpaticissimo Gery dirà addio al mondo dello spettacolo?

Gerry Scotti e la “pensione”: cosa ha dichiarato in merito

C’è chi ha scelto di dire “addio” al mondo dello spettacolo da giovanissimo, dedicandosi ad altro, e chi, invece, sembrerebbe non abbia affatto voglia. È il caso, ad esempio, di Gerry Scotti. Nel corso di una sua recentissima intervista a Fanpage, l’amato conduttore ha parlato di ogni cosa. A partire, quindi, dal suo rapporto con Maria De Filippi e tutti i programmi da lui condotti fino ad un piacevolissimo ricordo su Piero Sonaglia, storico assistente di studio della De Filippi scomparso qualche mese fa, il buon Virgilio si è raccontato come mai prima d’ora. L’ha fatto anche su un argomento in particolare: la pensione!

È giunto all’età di 65 anni, ma Gerry Scotti ha realmente intenzione di abbandonare la tv all’età di 70 come aveva detto? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. “Faccio un lavoro che comporta tanto stress dietro le quinte, ma se c’è sempre un pizzico di divertimento, credo che puoi andare avanti all’infinito”, ha detto il conduttore in merito ad un ipotetico addio alle scene. Certo, i 70 anni rappresentano una bella asticella, e lui non perde occasione di poterlo sottolineare, ma il lavoro – come sottolineato dal diretto interessato – non può essere assolutamente una fatica. “Non ci siamo mai ammazzati come fanno gli operai o i meccanici”, ha detto.

Possiamo tirare un sospiro di sollievo, quindi: per ora Gerry Scotti non ha affatto intenzione di andare in pensione. Straordinario, non trovate?