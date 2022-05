All’epoca del suo debutto al cinema, Andie McDowell era giovanissima, ma com’è oggi? Ha 64 anni e si mostra proprio così.

Sono tantissimi i volti del cinema estero che sono diventati famosi ed amati nel nostro bel paese e che, ancora oggi, continuano a cavalcare l’onda del successo. È il caso, ad esempio, della splendida Pamela Anderson. Oppure di Andie McDowell. Ricordate quando, nel 1984, compì il suo debutto da attrice?

Nata a Gaffney nel 1958, Andie McDowell compie il suo debutto da attrice nel 1984. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Nonostante questa prima esperienza al cinema non andò granché perché – stando a quanto si apprende dal web – sembrerebbe che sia stata doppiata per via del suo accento, la McDowell prese parte a tantissime altre pellicole di successo. Ma non solo. In contemporanea alla sua carriera da attrice, la bella Andie si fece notare come modella e come testimonial di diverse campagne pubblicitarie. Sono trascorsi anni dal suo debutto, ma com’è diventata oggi? Forse non tutti lo sanno, ma l’attrice attualmente ha ben 64 anni e sui social si mostra proprio così. Curiosi di saperne di più?

Com’è diventata oggi Andie McDowell? Eccola a 64 anni

Oltre alla carriera da attrice, Andie McDowell ne ha intrapreso un’altra che ha portato dei risultati davvero impressionanti. Non solo facciamo riferimento a quella da modella, ma anche a quella come testimoniale di diverse campagne pubblicitarie. Insomma, ne ha fatta di strada. Tutti, però, adesso si chiedono che fine abbia fatto e, soprattutto, come sia diventata dopo anni dal suo debutto. Siete curiosi anche voi di saperlo?

Seppure siano trascorsi anni dal suo esordio come attrice, Andie continua ad essere una donna amatissima dello spettacolo internazionale. Nel 2021, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere stata eletta tra le 50 donne più belle al mondo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è oggi? All’età di ben 64 anni, la McDowell continua a vantare di una bellezza davvero impressionante. Eccola qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire. Che sia solo una ragazzina alle prime armi oppure una splendida donna in carriera, Andie McDowell è sempre splendida. Non credete?