“Razzista e classista”: ha detto chiaramente che eviterebbe rapporti con lei

Parole dure quelle usate per far sapere che non vorrebbe avere nulla a che fare con lei: “Razzista e classista”, di chi parliamo?

Il cantante ritorna a parlare del suo precedente matrimonio ed in particolare dei rapporti con la sua ex moglie e non sembra pronunciare parole al miele per la donna che ha condiviso con lui la gioia di diventare genitori.

D’altronde le cose sono andate diversamente da come inizialmente era stato pronosticato ed auspicato. Sebbene i due abbiano preso strade diverse, a legarli è proprio la loro piccola. Tuttavia, se lui potesse, come ha fatto chiaramente sapere, non avrebbe alcun tipo di rapporto con la madre di sua figlia.

Stiamo parlando di Francesco Sarcina e del matrimonio finito con Clizia Incorvaia. I due non sono rimasti in buoni rapporti, se non per la piccola Nina per la quale hanno cercato negli ultimi tempi di stabilire un equilibrio per li suo bene. Ad ogni modo, il cantante ha rivelato in un’intervista a Il Giornale come starebbero le cose oggi, ed a detta sua i rapporti non sarebbero particolarmente pacifici. Sarcina esprime così la sua opinione in merito alla sua ex compagna: “Razzista e classista”. Ci è andato giù pesante, Francesco Sarcina non ha certamente mandato a dirle.. Ma scopriamo qualcosa in più!

Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia: “Razzista e classista”

Oggi conducono vite separate, hanno preso strade diverse e ciò che li unisce è la piccola Nina. Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia sono stati una coppia e marito e moglie sino al 2019. Complici disguidi ed incomprensioni di vario genere, il cantante delle Vibrazioni e l’influencer siciliana hanno scelto di mettere fine al loro matrimonio. Oggi sono entrambi impegnati in altre relazioni. Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta e Clizia è diventata mamma per la seconda volta. In un’intervista rilasciata per Il Giornale in occasione della presentazione del nuovo Ep del gruppo, il cantante ha parlato anche del rapporto con la sua ex moglie. Anzi, potremmo dire del ‘non rapporto’, in quanto il leader del gruppo musicale avrebbe fatto sapere che preferirebbe non avere con lei alcun rapporto.

“Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia. Anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che se non fosse per Nina io non la frequenterei proprio“- ha fatto sapere il cantante. I due non sono sicuramente rimasti ‘buoni amici’ e dovrà probabilmente passarne di ‘acqua sotto i ponti’ prima che possano andare un minimo d’accordo.