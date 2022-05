Ricordate Luca Calvani a L’Isola dei famosi? Sono passati ben 16 anni dalla sua vittoria

Sono passati ben 16 anni da quando Luca Calvani ha trionfato a L’Isola dei famosi: ricordate com’era allora?

E’ entrato a far parte del programma Cortesie per gli ospiti. Luca Calvani è diventato il giudice e conduttore insieme a Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Il suo arrivo è stato segnato dall’addio, non sappiamo se momentaneo o definitivo, di Diego Thomas.

Con un post su instagram ha infatti annunciato diversi mesi fa che non sarebbe stato presente nelle nuove puntate per dedicarsi a nuovi progetti. Calvani però ha saputo subito vestire al meglio il ruolo assegnatogli facendosi apprezzare dai telespettatori che seguono da anni il format di Real Time. Naturalmente lui è già noto dato che è un amato e famoso personaggio del mondo dello spettacolo. Attore e conduttore televisivo, abbiamo avuto modo di apprezzarlo in molti film e fiction, al cinema e in televisione e in diversi programmi. Forse non tutti ricordano che l’attore ha anche vestito il ruolo di concorrente a L’isola dei famosi, vincendo la quarta edizione. Ricordate com’era allora?

Sono passati ben 16 anni dalla sua vittoria: ricordate com’era Luca Calvani a L’Isola dei famosi?

L’attore è molto amato e ben noto. Infatti la sua carriera è cominciata molti anni fa; il debutto sul piccolo schermo c’è stato nel 2000, come protagonista di puntata in un episodio della serie di canale 5 Distretto di Polizia e nello stesso anno debutta anche al cinema, partecipando al film Il momento giusto. Forse non tutti ricordano che Calvani è stato anche un concorrente de L’Isola dei famosi e fu proprio lui a trionfare: ricordate com’era allora?

Ecco uno scatto del giudice di Cortesie per gli ospiti quando era un naufrago. Sono passati ben 16 anni da allora. Luca trionfò infatti nella quarta edizione del reality show nel 2006 in onda allora su Rai 2 e condotto da Simona Ventura. Naturalmente il tempo è passato e di conseguenza è cambiato. Prima era molto più giovane, portava i capelli lunghi mentre oggi porta un taglio corto. Ve lo ricordate nel ruolo di naufrago?