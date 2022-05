Voce inconfondibile della tv, ma che cosa fa oggi Rita Forte?

La voce di Rita Forte ha fatto innamorare tutti: era davvero inconfondibile, ma che fine ha fatto oggi? Il drammatico momento vissuto.

La televisione nostrana è speciale proprio per questo: offre un’enorme vastità di volti, che subito riescono a conquistare l’attenzione del suo pubblico. Come dimenticare, ad esempio, la splendida Rita Forte? È davvero impossibile!

Sono tantissimi i volti che hanno reso unici e speciali gli anni ’90 del piccolo schermo nostrano. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato di Edoardo Costa, famosissimo attore di tante fiction di successo, oppure di Wendy Windham, bellissima showgirl americana. La protagonista di questo nostro articolo di oggi, invece, è proprio lei: l’unica ed inimitabile Rita Forte. Entrata a far parte di questo mondo agli inizi degli anni ’90, la cantante romana conquista tutti. E, in men che non si dica, cavalca l’onda del successo. Sono davvero tantissimi i programmi a cui prede parte ed altrettanto numerose le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Da diversi anni a questa parte, però, la bella Forte non figura più come presenza fissa nel mondo dello spettacolo, siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi?

Che fine ha fatto oggi Rita Forte?

Sono tantissimi i volti dello spettacolo che, nonostante siano trascorsi tantissimi anni dalla loro ultima apparizione televisiva, continuano ad essere amatissimi. Tra questi, c’è lei: Rita Forte! Voce inconfondibile della televisione nostrana degli anni ’90 e 2000, ha cavalcato l’onda del successo sin dal suo esordio. Ed oggi sono davvero tantissime le persone che si chiedono di avere qualche notizia in più sul suo conto.

La sua ultima apparizione televisiva risale esattamente al 2015. Quando, dopo aver preso parte al medesimo programma nel corso dell’edizione precedente, Rita Forte partecipa al torneo di Tale e quale show, incantando tutti con la sua bravura, ma anche versatilità. Che fine ha fatto oggi? Forse non tutti lo sanno, ma negli anni scorsi Rita non ha vissuto affatto dei momenti facili. A Storie Italiane nel 2020, la cantante di Terracina ha raccontato di essere stata vittima, nel 2019, di un incidente stradale insieme al suo compagno Raniero. E di aver riportato una frattura alla tibia. Ma non solo. Nello stesso anno, Rita Forte ha scoperto di avere nuovamente un tumore al seno. Circa 21 anni prima, la cantante era stata operata. Nell’Aprile del 2019, dopo anni, ha scoperto di avere nuovamente un tumore. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio: dopo l’operazione, la Forte non si è nemmeno dovuta sottoporre alla chemioterapia.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?