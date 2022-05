Stefano De Martino, incredibile novità in arrivo: c’è da festeggiare!

Clamorosa indiscrezione di Dagospia su Stefano De Martino: per il noto conduttore ed una sua collega potrebbe arrivare una grossa novità!

Ormai diventato uno dei conduttori più in vista del piccolo schermo, Stefano De Martino continua inarrestabile a lasciare il segno con ogni sua esperienza televisiva. In questo periodo lo stiamo vedendo nelle vesti di giudice del Serale di Amici 21 che sta per concludersi, ma ben presto per lui potrebbe esserci una sorprendente novità.

E’ Dagospia a lanciare l’indiscrezione: dopo averlo visto al timone di Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella, per De Martino si starebbe profilando all’orizzonte un nuovo progetto come presentatore. Non solo: al suo fianco ci sarebbe una collega altrettanto brava ed amata dal pubblico a cui l’ex ballerino di Torre Annunziata è legato da una profonda amicizia.

Stiamo parlando di Andrea Delogu, che tempo fa invitò Stefano alla prima puntata del suo late show Tonica. Ricorderete che, proprio in quell’occasione, i due ebbero modo di chiarire il gossip, poi rivelatosi infondato, secondo cui tra loro ci sarebbe stato un flirt. Vediamo allora che tipo di programma andrebbero a condurre insieme i due presentatori secondo quanto rivela Dagospia.

Novità in corso per Stefano De Martino e Andrea Delogu: dove potremmo vederli

“Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”, aveva detto scherzosamente la conduttrice di Tonica quando l’amico e collega era stato ospite del suo programma.

Certo è che con la loro bellissima sintonia, l’idea di uno spettacolo che veda protagonisti entrambi potrebbe rivelarsi vincente. Ma che genere di trasmissione sarebbe stata pensata per loro?

Non sono ancora molti i dettagli trapelati al riguardo, ma il noto portale fa sapere che la nuova avventura televisiva per il partner di Belen Rodriguez e l’ex moglie di Francesco Montanari consisterebbe in uno show musicale previsto per l’estate su Rai2. Una specie di Festivalbar, quindi, guidato proprio da De Martino e dalla Delogu.

Noi prevediamo già un enorme successo, voi che ne dite?