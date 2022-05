Tutti conosciamo Carmen Di Pietro ma sapete qual è il suo titolo di studio?

Oggi è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi, ma conoscete il titolo di studio di Carmen di Pietro? Non lo indovinereste mai!

Naufraga in Honduras anche questa settimana, Carmen Di Pietro insieme a suo figlio Alessandro Iannoni si sta sicuramente facendo notare. A metà Marzo 2022 è approdata a L’Isola dei Famosi come concorrente di questa nuovissima edizione. Il reality condotto da Ilary Blasi sta raggiungendo numeri altissimi, è seguitissimo!

Carmen Di Pietro è sicuramente un volto molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Non solo come concorrente all’interno dei diversi reality. Nasce infatti come modella e soubrette e proprio grazie alla sua prorompente bellezza ha ottenuto un grande successo. Oggi è una donna che ha collezionato numerose esperienze in ambito lavorativo, ma conoscete il titolo di studio della naufraga de L’Isola dei Famosi? Non lo immaginereste mai!

Conoscete il titolo di studio di Carmen di Pietro?

Modella, soubrette ed un personaggio televisivo davvero simpaticissimo. Dopo aver visto come è cambiata negli anni Carmen Di Pietro, facciamo un piccolo passo indietro e giungiamo al periodo adolescenziale. Prima di diventare un volto seguitissimo sul piccolo schermo e sui social, Carmen Di Pietro è stata come tutti noi una giovanissima studentessa liceale. Conoscete il suo titolo di studio?

Carmen Di Pietro ha conseguito il diploma presso L’Istituto Magistrale Regina Margherita. Era il 1983 quando ha portato a termine i suoi studi liceali. Dopo la frequentazione della scuola superiore, Carmen Di Pietro ha poi cominciato a viaggiare in giro per le capitali europee per lavorare come modella.

Pochi conoscono questo retroscena drammatico del suo passato che risale proprio agli anni in cui la allora maggiorenne showgirl aveva deciso di perseguire il suo obiettivo e di diventare una modella. Ad oggi però possiamo dire che ha potuto collezionare diversi successi, l’ultimo di questi è quello che la vede concorrente all’interno del reality show attualmente più in voga!

La state seguendo a L’Isola dei Famosi?