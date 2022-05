A Uomini e Donne corteggiava Marco Cartasegna: ora sta per diventare mamma, che gioia!

Era tra le corteggiatrici di Marco Cartasegna a Uomini e Donne: dopo circa cinque anni da allora, ha dato ai follower la notizia più bella!

Sono passati 5 anni da quando fece il suo ingresso nel dating show di Canale 5: all’epoca sul trono c’era Marco Cartasegna, che condivise quell’esperienza con altri due storici tronisti, Rosa Perrotta e Luca Onestini.

Proprio con quest’ultimo, Cartasegna fu protagonista di un discusso triangolo, quello con Soleil Sorge, di cui si parla ancora oggi anche se, almeno nel programma della De Filippi, la scelta del bell’italo spagnolo ricadde poi su Federica Benincà.

Tornando all’ex corteggiatrice che a breve diventerà mamma, il suo percorso terminò in breve tempo perché decise di lasciare la trasmissione. Tornò così a dedicarsi agli studi e al suo lavoro di modella. E’ apparsa infatti su Playboy Italia nel 2018. Nel 2019 ha poi iniziato una nuova attività aprendo un’agenzia di luxury real estate, business molto in voga tra i millennials.

Stiamo parlando di Larisa Pop, le cui esterne con Cartasegna furono spesso caratterizzate da una bella lotta tra le personalità di ciascuno. Oltre ad essere diventata una donna in carriera, da tempo Larisa è felicemente fidanzata con Fabio Fanani. La notizia più bella però è giunta in questi giorni, quando tramite il suo seguitissimo profilo Instagram l’ex corteggiatrice ha fatto sapere di essere incinta!

Larisa Pop di Uomini e Donne, la ricordate? Corteggiava Marco Cartasegna

In questo momento la coppia si trova in vacanza alle Mauritius e, proprio da una delle magnifiche spiagge di questo luogo paradisiaco, Larisa si è fatta immortalare col pancione. “Non avrei mai pensato di pubblicare una foto con 7 kg in più (per ora) e di sentirmi ancora più bella di prima…Non credevo che tutto ciò potesse essere pura magia”, scrive nella didascalia all’immagine che la ritrae in costume.

Com’era da aspettarsi, sono stati innumerevoli i like e i commenti di congratulazioni che la splendida notizia ha suscitato. In effetti, l’ex volto di Uomini e Donne è diventata ancora più splendente di prima. Non si può non sottolineare la sua eleganza, il suo stile impeccabile anche in spiaggia.

Visto che bella?