La vita privata di Teo Mammuccari: chi è l’ex compagna e quanti figli ha

La verve comica e le battute argute sono da sempre le caratteristiche di Teo Mammuccari, ma forse non tutti conoscono la vita privata.

Sul piccolo schermo è un autentico mattatore: brillante e con la battuta sempre pronta, Teo Mammuccari ha sempre dimostrato grande talento come showman. Classe 1964, il noto conduttore che affianca Belen Rodriguez al timone dell’attuale stagione de Le Iene ha iniziato la sua carriera molti anni fa come animatore e cabarettista. Non tutti sanno che prima di arrivare davanti alle telecamere, negli anni ’90 Teo ha lavorato dapprima nella redazione di Scherzi a Parte

Con una personalità così carismatica come la sua, il passo da autore a conduttore è stato breve: nei primi anni Duemila, Mammuccari debutta come conduttore di diversi programmi fino a diventare Iena della seguitissima trasmissione di Italia1.

Oltre al ruolo di presentatore, in questi anni ha svolto con successo anche altri ruoli in tv, come quello di giudice di Tu si que vales e concorrente della prima edizione de Il Cantante Mascherato (aggiudicandosi la vittoria). E poi, come dimenticare il brano tormentone intitolato Nando e pubblicato nel 2004? Fu un vero e proprio fenomeno e salì in vetta alle classifiche!

Se il suo talento lo conoscono tutti, meno si sa della sua vita privata: non si sa se al momento sia sentimentalmente impegnato oppure no, ma ricordate chi è la sua ex compagna e quanti figli hanno?

L’ex compagna di Teo Mammuccari non è affatto un volto sconosciuto: la vita privata del conduttore

Teo ha avuto una storia importante con una bellissima ex velina di Striscia la Notizia. Lei è la brasiliana Thais Souza Wiggers, ve la ricordate? I due sono stati una coppia dal 2006 al 2009 e nel 2008 nacque la loro bambina, Julia.

Purtroppo la rottura tra loro avvenne dopo poco e non senza problemi: in base a quanto raccontato da Mammuccari in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, sembra che la modella avrebbe impedito per un periodo gli incontri tra lui e la figlia.

Ciò non ha comunque cancellato quello che di bello i due ex hanno costruito: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“, aveva confessato il conduttore al magazine. Col tempo, per fortuna, Teo e Thais sarebbero riusciti a trovare un punto d’incontro ed oggi tra loro ci sarebbe un rapporto sereno.

E voi ricordavate quando erano una coppia?