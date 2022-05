Achille Lauro, sapete chi sono i suoi genitori e che lavoro fanno?

Achille Lauro è oggi un cantante ed un personaggio amatissimo, ma sapete chi sono i suoi genitori e che lavoro fanno? Conosciamoli meglio

Sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 si esibirà lui, Achille Lauro. Stravagante, trasgressivo, mai banale. Achille Lauro è un volto ed una voce che porta una ventata di novità nel panorama musicale italiano.

Achille Lauro, il cui vero nome è Lauro De Marinis, ha conquistato il pubblico sul palco di Sanremo nella sua 69°esima edizione con il brano Rolls Royce. Il cantante veronese cresce a Roma e dalla prima età adolescenziale comincia a manifestare un grande interesse per la musica tanto da mettersi ‘a capo’ della crew, Quarto Blocco. E’ nel 2012 che comincia così ad avere notorietà. Da allora, Achille Lauro non si è più fermato, e lo abbiamo visto perché il successo che ha ottenuto è stato a dir poco clamoroso. E’ uno dei cantanti in italiani in gara all’attesissimo evento ospitato nella città di Torino e lo vedremo stasera esibirsi in una performance da urlo sul palco dell’Eurovision. Ma cosa sappiamo invece dei genitori di Achille Lauro? Conosciamoli meglio.

Chi sono i genitori di Achille Lauro e che lavoro fanno

Nicola De Marinis e Cristina Zambon sono i genitori di Achille Lauro. Cosa sappiamo di loro? Noti per ‘riflesso’ del figlio oggi ormai noto nel mondo musicale, non appartengono al mondo dello spettacolo.

Il padre di Achille Lauro, Nicola De Marinis è originario della Puglia. Classe ’56, ha studiato e portato a termine gli studi in Legge intraprendendo di fatti la carriera forense. E’ oggi un Magistrato della Corte di Cassazione ed un docente universitario. Tra padre e figlio il rapporto è stato un po’ altalenante a causa di una serie di divergenze come ha raccontato lo stesso Achille Lauro in un’intervista a Domenica In: “Anche mio padre, per quanto io abbia avuto un rapporto difficile è persona intellettuale, una persona che ha studiato che comunque anche nel nostro rapporto complicato mi ha lasciato una certa base di educazione”. Ad oggi sembrerebbero essere in buoni rapporti.

E quanto invece a mamma Cristina?

Cristina Zambon, originaria di Rovigo si è dedicata a prestare assistenza ai più bisognosi. Oggi oltre che essere una grande sostenitrice di suo figlio, è anche una sua collaboratrice nell’agenzia No Face. Alla sua mamma il cantante è particolarmente legato. Oggi i genitori di Achille Lauro sono separati.

Conoscevate questi piccoli dettagli sulla vita del cantautore?