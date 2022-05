Amici, dopo 5 anni saluta per sempre il programma: “Ho sgomberato il mio camerino”

Ha fatto parte del cast di Amici per anni dimostrando professionalità e passione per il suo lavoro: ieri ha annunciato l’addio al programma.

In oltre vent’anni, è accaduto spesso che ballerini ex allievi di Amici avessero l’opportunità di lavorare nel programma come professionisti nel corso delle successive edizioni. Negli ultimi anni, una delle presenze fisse nel cast del talent di Canale 5 è stata quella di Giulia Pauselli. Nel 2010 la ballerina fiorentina partecipò come concorrente alla decima stagione della trasmissione aggiudicandosi il secondo posto nella categoria del Ballo.

Nata il 2 marzo 1991, Giulia è felicemente in coppia col collega Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista del programma fino all’anno scorso. I due si sono conosciuti ed innamorati anni fa proprio ad Amici e tra qualche mese avranno il loro primo figlio.

In tutto questo periodo, nonostante il pancione, la Pauselli ha potuto continuare a lavorare nella trasmissione di Maria De Filippi, un ambiente dove si è sempre sentita accolta e protetta. Ora, però, è arrivato il momento per lei di andar via e pensare a nuovi progetti. Per il momento, ovviamente, il primo capitolo della sua nuova vita sarà quello che si aprirà con l’arrivo del bebè, poi penserà al resto.

Amici, Giulia Pauselli va via dal programma: le parole della ballerina

Giulia aveva manifestato l’intenzione di lasciare il talent già un anno fa, in occasione di un incontro di Amici Specials su Amazon Prime Video. Aveva spiegato ai ragazzi della scorsa edizione che con il ruolo di ballerina professionista di Amici sentiva di aver esaudito un grande desiderio e che forse era il momento di inseguire altri sogni.

La gravidanza ha solo contribuito alla decisione che era già nell’aria da tempo: in un post su Instagram, ha raccontato ai fan di aver svuotato il suo camerino e di essere “felice e nostalgica”. Emozioni più che comprensibili, visti i meravigliosi ricordi accumulati in cinque anni in quel luogo che è stato il suo “rifugio al lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa”, ha scritto.

Non sono mancati i ringraziamenti al programma e alla stessa Maria De Filippi che l’hanno sempre sostenuta in ogni sua scelta da quando è in dolce attesa.

Un addio che di certo dispiacerà a moltissimi fan, ma siamo certi che Giulia ha un futuro luminoso davanti a sé.