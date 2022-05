Avete mai visto il fratello di Aurora Leone? Eccoli insieme

Avete mai visto Antonio, il fratello di Aurora Leone? Eccoli insieme in uno scatto social.

Aurora Leone è una concorrente di Pechino Express 2022. Nel reality è insieme a Gianluca Fru e formano la coppia degli Sciacalli. L’avventura è ormai giunta al termine e questa sera, giovedì 12 maggio, scopriremo chi tra le tre coppie rimaste, ovvero Mamma e Figlia, I pazzeschi e gli Sciacalli, si posizionerà al primo posto.

Aurora è giovanissima, ha 22 anni ed è nata a Caserta. Sembrerebbe che dopo il diploma si sia iscritta all’Università Federico II di Napoli presso la facoltà di Lettere Moderne. L’esordio in televisione è arrivato a Italia’s Got Talent. Si classificò al quinto posto. Grazie a questa esperienza è diventata molto popolare ed è riuscita a farsi amare dal pubblico. Dopo il successo nel talent, notata dal gruppo The Jackal, è entrata a farne parte come attrice e autrice. La concorrente di Pechino Express è molto seguita sui social e sul suo canale instagram possiamo guardare le foto che pubblica. Proprio qui ci sono diversi scatti insieme a suo fratello Antonio: l’avete mai visto?

Aurora Leone, avete mai visto il fratello Antonio? Eccoli insieme

L’abbiamo conosciuta ad Italia’s Got talent, un’esperienza che le ha dato una grande popolarità. Notata dal gruppo The Jackal, Aurora Leone vi è entrata a farne parte come autrice e attrice.

Adesso è a Pechino Express, insieme a Gianluca Fru, anche lui presente nel gruppo. Sappiamo che il reality è registrato diversi mesi prima. Questa sera, giovedì 12 maggio si conclude il viaggio e scopriremo chi tra le tre coppie riuscirà a portare a casa la vittoria. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? A quanto pare suo padre è un autore di monologhi e anche questo ha fatto sì che si appassionasse alla recitazione. Non è figlia unica ma ha un fratello che dovrebbe essere il suo gemello.

Eccoli insieme! Il fratello gemello di Aurora si chiama Antonio. Non sono uguali ma per alcuni tratti sono molti simili, per esempio i colori. Non sappiamo se il giovane lavori o studi, non abbiamo ulteriori informazioni. Guardando gli scatti social di Aurora, comprendiamo che di recente hanno fatto un viaggio insieme, a New York.