Avete mai visto la mamma di Laura Pausini? Eccole insieme, scatto imperdibile

Avete mai visto la mamma della splendida Laura Pausini? Eccole insieme in uno scatto imperdibile: riuscite a notare la loro somiglianza?

Una voce amatissima nel panorama musicale italiano. Laura Pausini è una delle cantante più conosciute e più amate in Italia ed oltre mondo. Oggi Laura Pausini è alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 insieme ad Alessandro Cattelan e Mika.

Il suo strepitoso successo è arrivato anni fa. Impossibile non ricordare i primissimi brani di esordio che ci hanno fatto cantare a squarciagola. Giovanissima ha esordito nel mondo della musica, ma in un’intervista che l’amatissima cantante ha rilasciato per Vanity Fair, Laura Pausini ha fatto sapere che la sua mamma avrebbe voluto per lei una carriera diversa, le sarebbe piaciuto vederla Farmacista. Tuttavia, mamma Gianna Ballardini non ha mai impedito alla sua Laura di seguire il proprio cuore ed i propri sogni.

Alla sua mamma, la splendida cantate è particolarmente legata. Profondo e solido, un porto sicuro per lei il rapporto con la sua mamma. Le avete mai viste insieme? In questo scatto è impossibile non notare l’incredibile somiglianza!

Gianna Ballardini è la mamma di Laura Pausini, le avete mai viste insieme? Eccole in uno scatto imperdibile

Una costellazione di successi quella collezionata dalla splendida cantante romagnola. La sua è una delle voci più amate, impossibile non conoscere a memoria i suoi album. Alla sua famiglia Laura Pausini è particolarmente legata. Con il suo papà condivide l’enorme passione per la musica. Con la sua mamma ha un legame molto profondo. Avete mai visto la mamma di Laura Pausini? Lei si chiama Gianna Ballardini. Un grande sostegno per Laura è stato proprio quello dato dalla sua mamma che nel suo percorso l’ha sempre appoggiata ed incoraggiata a non mollare mai.

Mamma Gianna Ballardini è stata un’insegnante d’asilo e poco più di 2 anni fa ha celebrato insieme al suo compagno di vita, Fabrizio Pausini, le nozze d’oro. La mamma della cantante non ha un profilo personale, ma dal profilo social di Laura Pausini possiamo scorgere alcuni scatti imperdibili che ritraggono insieme madre e figlia. Proprio come quello che vogliamo mostrarvi qui. Eccole qui insieme, mamma Gianna e sua figlia Laura. A parte l’opposto colore di capelli è possibile notare l’incredibile somiglianza che le accomuna.

Mamma Gianna ha uno sguardo dolcissimo e pieno d’amore, non trovate?