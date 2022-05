Bridgerton 3, colpo di scena in arrivo: il pubblico proprio non se l’aspetta

Dopo il successo delle prime due stagioni, Netflix ha annunciato un colpo di scena che lascerà di stucco il pubblico di Bridgerton 3.

La serie Netflix Bridgerton ha catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Contrariamente a quanto accade di solito, la seconda stagione ha ottenuto un successo ancora più eclatante nonostante la notizia dell’assenza dell’affascinante duca di Hasting avesse inizialmente fatto storcere il naso a più di uno.

E invece, la tormentata storia d’amore tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma ha conquistato i cuori di tutti superando anche i loro predecessori. Da quando è stata annunciata la terza stagione della serie, i telespettatori attendono trepidanti di appassionarsi alle nuove vicende in arrivo.

In base ai romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la saga, stavolta il protagonista principale dovrebbe essere Benedict Bridgerton, il secondogenito della famiglia inglese. Potrebbe però esserci un colpo di scena: e se il nuovo perno delle vicende fosse rappresentato da un altro fratello e cioè Colin? La storia tra lui e Penelope Featherington, rimasta finora solo un amicizia, potrebbe avere risvolti molto interessanti!

Le riprese di Bridgerton 3 inizieranno solo questa estate, ma trapelano già le prime novità riguardo a cosa dobbiamo aspettarci. Netflix ha già fatto sapere tramite un comunicato con che un membro del cast sarà sostituito da un altro interprete.

Bridgerton 3, colpo di scena nei nuovi episodi: un’attrice verrà sostituita

Sarà il personaggio di Francesca Bridgerton, terza figlia e sesta sorella, ad essere interpretato da una nuova attrice. Al posto di Ruby Stokes, vedremo Hannah Dodd. In verità, già lo scorso marzo la Stokes aveva anticipato la propria uscita di scena.

Il personaggio di Francesca finora non ha avuto particolare rilevanza nella trama. E’ stato presente solo in tre episodi prima si scomparire senza che venisse fornita alcuna spiegazione al pubblico. A quanto pare, però, nella prossima stagione dovrebbe acquistare più importanza.

La decisione della Stokes sarebbe dovuta a nuovi progetti: dovrà infatti vestire i panni della protagonista di un thriller, Lockwood & Co. Per quanto riguarda Hannah Dodd, questa ha già lavorato che in un’altra serie Netflix ovvero Anatomia di uno scandalo dove si è calata nel ruolo di Sienna Miller da giovane.

E voi già eravate a conoscenza dell’abbandono da parte della Stokes?