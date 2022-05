La casa di Alvin de L’Isola dei Famosi ha anche lo studio di registrazione, eccola!

La casa di Alvin de L’Isola dei Famosi ha anche lo studio di registrazione, ecco dove abita l’inviato del reality show di Canale 5.

È uno dei volti più amati de L’Isola dei Famosi. Si, perché è solo grazie alle sue dettagliate spiegazioni che il pubblico riesce a capire le regole delle prove e delle sfide. Parliamo proprio di lui, Alvin, l’inviato in Honduras che durante ogni puntata conduce dalla palapa, in collegamento con Ilary Blasi.

E per tutto il corso del reality, ovviamente, Alvin abita in una casa in Honduras: è stato proprio lui a mostrarne alcuni angoli, attraverso le sue Instagram Stories. Ma quando è in Italia dove abita il mitico inviato? Ecco alcuni dettagli della sua abitazione: c’è anche uno studio di registrazione!

Alvin è l’inviato de L’Isola dei Famosi: avete mai vista la sua casa? Ha anche lo studio di registrazione

Per qualche mese la sua casa è in Honduras, ma sapete dove vive Alvin in Italia? L’inviato de L’Isola dei Famosi è felicemente sposato dal 2007 con Kali Wilke: dal loro matrimonio sono nati Tommee, nel 2009, ed Ariel, nel 2013. Una meravigliosa famiglia, che lo speaker radiofonico mostra spesso sul suo canale social, dove è possibile notare diversi angoli della sua abitazione.

Non sappiamo esattamente dove si trova, ma sappiamo che all’interno della sua casa c’è uno studio di registrazione! Su Instagram, Alvin ha postato diversi scatti dello studio, utilizzato in particolare durante i mesi di lockdown:

Sempre su Instagram, si intravede un angolo del suo salotto. Ecco uno scatto che ritrae il conduttore in un momento di relax, su una poltrona rossa, abbinata al tappeto:

Un altro angolo in cui Alvin si mostra molto spesso è il giardino. Un angolo di verde in cui Alvin trascorre il tempo anche con i suoi bambini. Eccolo al sole, in una foto pubblicata sempre sul suo Instagram:

Insomma, cosa aspettate a seguire l’inviato de L’Isola su Instagram? Il suo canale è super interessante e ricco di contenuti originali!