Cicogna in arrivo per l’ex attrice di Dawson’s Creek: aspetta il terzo figlio!

L’attrice americana che tutti abbiamo amato nella serie Dawson’s Creek sta per avere il terzo figlio: l’annuncio al magazine Variety.

“E’ emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ancora, avverrà nuovamente. Quella fortuna non è andata perduta né per me né per la mia famiglia”: la star di Dawson’s Creek ha annunciato così la sua terza gravidanza al magazine Variety, dando una gioia enorme ai milioni di fan sparsi in tutto il mondo che la seguono fedelmente da anni.

Sì, perché dai tempi del teen drama americano più famoso dei primi anni Duemila, lei di strada ne ha fatta davvero tanta. Si è affermata sempre di più come attrice recitando in pellicole importanti e oggi, all’età di 41 anni, vanta numerosi premi nella sua carriera. Tra questi anche due Golden Globe e un Emmy.

Parliamo di Michelle Williams, l’indimenticabile Jen Lindley di Dawson’s Creek, personaggio presente in tutte e sei le stagioni del telefilm che ha reso famosa anche Katie Holmes. Diventata popolarissima con quel ruolo, non tutti sanno che Michelle aveva già fatto delle brevi apparizioni in altre serie celeberrime come Baywatch e Una bionda per papà.

Realizzata anche sotto il punto di vista privato, la bionda star di Hollywood sta per diventare mamma per la terza volta. Si tratta del secondo figlio che nasce dall’unione col regista Thomas Kail.

Michelle Williams è incinta: la vita privata dell’ex attrice di Dawson’s Creek

Nel passato sentimentale di Michelle c’è stato anche un grande dolore. Nel 2004 si fidanzò con il collega australiano Heath Ledger col quale aveva condiviso il set del film I segreti di Brokeback Mountain e i due nel 2005 hanno avuto una figlia, Matilda Rose, che oggi ha circa 17 anni. Ledger purtroppo morì nel 2008, a soli 28 anni.

Dopo un matrimonio lampo avvenuto nel 2018 col musicista indie Phil Elverum, dal 2019 l’attrice è fidanzata col regista Thomas Kail. Con lui ha avuto il secondo figlio (il primo per la coppia) a giugno 2020. A Variety la Williams ha ammesso che la nascita di Hart è stata una bella sorpresa in un periodo, quello della pandemia, in cui mai avrebbe pensato di fare un figlio.

Secondo l’indiscrezione lanciata dal sito Just Jared, il terzogenito dell’attrice dovrebbe nascere in autunno.

Congratulazioni per la lieta notizia!