Costantino Della Gherardesca irriconoscibile in questo scatto passato: mai visto così

Costantino Della Gherardesca in questo scatto del passato è irriconoscibile: la foto che lo ritrae è stata pubblicata sul suo profilo instagram.

Costantino Della Gherardesca è al timone di Pechino Express. La nuova edizione è iniziata il 10 marzo su Sky e Now e questa sera, giovedì 12 maggio, si conclude con l’ultima puntata e la scoperta della coppia vincitrice.

Nel corso dell’avventura, il conduttore è entrato in gioco insieme ad Enzo Miccio, ex concorrente. Purtroppo, mentre correva è caduto, infortunandosi. Per alcune puntate è stato sostituito proprio dal wedding planner. Il suo ritorno è stato segnato da un grande colpo di scena. Costantino è tornato al timone del programma ma anche Miccio è rimasto e hanno condotto insieme la nona puntata e li vedremo ancora insieme per l’ultima. Costantino prima ancora di diventare il conduttore di Pechino Express è stato un concorrente. Ha partecipato al reality nella prima edizione con suo nipote Barù e dalla seconda ha preso il timone.

E’ molto amato, ha quella ironia sottile ma efficace che piace al pubblico. Da anni lo vediamo in televisione, ma prima del successo, avete mai visto com’era? In questo scatto del passato farete fatica a riconoscerlo.

Così non l’avete mai visto: Costantino Della Gherardesca irriconoscibile in questo scatto passato

Nel cerchio dei conduttori più amati c’è sicuramente Costantino Della Gherardesca. Laureato in filosofia al King’s College London, è entrato nel mondo dello spettacolo ad inizio degli anni 2000. Ha cominciato a lavorare in televisione nel 2001 nel programma Chiambretti c’è trasmesso su Rai 2.

Dall’esordio ad oggi l’abbiamo visto in molte trasmissione, in veste di conduttore, di giurato, opinionista, commentatore, concorrente. Dalla seconda edizione è al timone di Pechino Express, dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza insieme a suo nipote Barù. Lo conosciamo da molti anni, ma l’avete mai visto quando era giovanissimo?

In questo scatto del passato Della Gherardesca è solo un adolescente. Aveva circa 15-16 anni, come scrive in basso al post social: “Io a 15 o 16 anni, non ricordo. Vivevo in Uk. Giovane e spensierato”. Difficile riconoscerlo in questo scatto del passato dato che sono trascorsi tanti anni da allora e il cambiamento c’è stato. Voi cAvreste riconosciuto il conduttore in questa foto da giovane?