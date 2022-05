Fiori d’arancio in arrivo a Beautiful: la proposta di matrimonio lascerà tutti senza parole; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Insieme ai tradimenti, quello che in Beautiful non manca mai sono i matrimoni! Quanti ne sono stati celebrati nella soap nel corso di questi 35 anni? Impossibile rispondere con un numero esatto: solo quelli di Brooke Logan sono stati più di 20! Ma tenetevi forte: ben presto arriveranno nuovi fiori d’arancio.

Si, perché proprio nelle prossime puntate che vedremo in Italia arriverà una proposta di matrimonio che spiazzerà tutti. Curiosi di scoprire chi sarà la prossima protagonista di Beautiful ad indossare l’abito bianco? Vi raccontiamo tutto!

Proposta di matrimonio in arrivo a Beautiful: chi si sposerà?

Non tutte le nozze in Beautiful sono andate a buon fine. Anzi, diciamolo pure: tantissimi matrimoni della soap sono saltati! Il motivo? Durante la cerimonia accade sempre qualcosa di scioccante, che interrompe tutto è rende impossibile continuare la celebrazione. Accadrà lo stesso anche col prossimo matrimonio che vedremo nella soap? Ben presto arriverà una proposta di matrimonio che farà sognare i fan…

Si tratta del dottor Finn, che chiederà a Steffy di diventare sua moglie! Il tutto avverrà dopo che, finalmente, è emersa la verità sul test di paternità falsificato: il padre del bimbo che la Forrester porta in grembo è proprio Finn. Quale miglior modo per festeggiare di un matrimonio? Una proposta alla quale la figlia di Ridge non potrà che rispondere di sì, ma attenzione…

Anche in questo caso non filerà tutto liscio alle nozze dei ‘Sinn’! Al contrario, i due sposi saranno interrotti da un personaggio che tornerà in scena dopo anni… Sheila Carter! La donna rivelerà di essere la madre biologica di Finn e questo sarà solo l’inizio dei problemi per la coppia: Sheila causerà infinito dolore a Steffy…

Steffy e Finn in Beautiful ( Credits Instagram)In attesa di scoprire tutto ciò che accadrà, godiamoci la proposta di nozze di Finn, con tanto di anello! A voi piacciono Steffy e Finn insieme o preferite la giovane Forrester al fianco del suo ex Liam Spencer?