Impressionante cambiamento dopo ‘Vite al Limite’: come è oggi Marla McCants

E’ stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan, ricordate Marla McCants a Vite al Limite? Il suo cambiamento è impressionante!

Traumi, paure, fallimenti, determinano nella mente di chi li subisce degli schemi da cui è difficile uscire. C’è chi si rifugia così nel cibo pensando che quella possa essere l’unica soluzione possibile fin quando poi il cibo stesso non diventa l’acerrimo nemico.

E’ quanto accade ai pazienti che ad un certo punto della loro vita, a causa dei loro gravi problemi di peso, si affidano alle cure del dottor Nowzaradan nella speranza di poter riprendere in mano la propria vita. A ‘Vite al Limite‘ la storia di Marla McCants, che si è rivolta alle cure della Clinica di Houston dopo un pesantissimo trauma, è una di quelle che ci lascia con il fiato sospeso. Vedere com’è oggi la donna è davvero impressionante. Eccola in uno scatto!

Com’è oggi Marla McCants dopo Vite al Limite: vederla vi lascerà a bocca aperta

Se la storia di Tiffany Barker ci aveva impressionato e lasciato senza parole, quella di Marla McCants a Vite al Limite è ancora più stupefacente. Vederla così, come è oggi, vi lascerà a bocca aperta!

Marla McCants ha partecipato alla terza stagione del programma che abbiamo visto andare in onda su Real Time. Allora era il 2015 ed aveva circa 40 anni e pesava più di 350kg. Dopo aver deciso di lasciare il suo fidanzato, Marla è stata rapita dallo stesso. Nel tentativo di liberare la donna, due poliziotti furono sparati dal suo ex. Per fortuna però Marla fu tirata in salvo e qualche tempo dopo il suo ex è stato arrestato. La paura ed il forte dramma però hanno gettato Marla nello sconforto tanto da portarla a rifugiarsi nel cibo ed a cedere a delle grandi abbuffate.

Tuttavia, quello che inizialmente sembrava per lei un riparo qualche tempo dopo le si è completamente ritorto contro causando un eccessivo aumento di peso e non pochi problemi di salute. Così la donna decise di dire basta a tutto questo, Marla voleva riprendere in mano la propria vita ed il Dottor Nowzaradan era la soluzione al suo problema. Si è così sottoposta al percorso di dimagrimento, rivoluzionando così non solo il suo aspetto, ma anche la sua mentalità, oggi sicuramente più serena. Come appare Marla McCants oggi? Eccola in uno scatto!

Il cambiamento è davvero impressionante non trovate?