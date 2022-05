Isola dei Famosi, accertamenti medici per Guendalina Tavassi: cosa sta succedendo

Durante il daytime de L’Isola dei Famosi di ieri 11 maggio, è stata comunicata ai telespettatori l’assenza di Guendalina Tavassi.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022 stanno cercando di resistere il più possibile a tutte le fatiche e difficoltà. In un mese e mezzo ne sono successe davvero di tutti i colori: le ustioni riportate da Patrizia Bonetti durante la prova del fuoco, il ritiro a sorpresa di Jovana Djordjevic, l’infezione cutanea di Blind . Ora, pare che anche Guendalina Tavassi abbia problemi di salute.

La notizia è giunta proprio all’inizio del daytime andato in onda oggi pomeriggio 11 maggio. In apertura, è apparso in sovrimpressione un messaggio della produzione al riguardo che recitava: “Blind e Guendalina sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”.

La naufraga si sarebbe quindi allontanata dal resto del gruppo per recarsi in infermeria. Al momento non è chiaro se sia abbia avuto un leggero malore o un infortunio. Naturalmente, molti telespettatori hanno cercato di saperne qualcosa in più e si sono rivolti al fidanzato di Guendalina per capire cosa sia realmente successo.

Guendalina Tavassi assente a L’Isola: il fidanzato prova a spiegare cosa sta accadendo

I tanti fan dell’ex gieffina hanno chiesto a Federico Perna come stia davvero Guendalina. Il giovane ha risposto con una storia pubblicata su Instagram, ma neanche dalle sue parole è trapelata qualche informazione in più.

“Sono stato avvisato, ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”, ha detto Perna. L’unica cosa evidente è che c’è la possibilità che la Tavassi possa restare lontana dal gioco per più di un giorno.

Noi ovviamente ci auguriamo che non sia così: la romana è, insieme a suo fratello Edoardo, tra i personaggi che maggiormente stanno rendendo avvincente questa sedicesima edizione del reality. Il loro arrivo ha dato origine a dinamiche accese e scontri di fuoco, quindi l’assenza prolungata o addirittura il ritiro di uno dei due sarebbe un brutto colpo per tutti.

Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti dall’Honduras e augurare a Guendalina di rimettersi in sesto a più presto.