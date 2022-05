Mauricio ne Il Segreto: tra l’attore e il suo personaggio notate qualche differenza?

Uno dei personaggi più complessi de Il Segreto è Mauricio, interpretato da un grande attore: vediamo com’è oggi dopo la fine della soap opera.

Abbiamo seguito con lo stesso interesse tutti i personaggi de Il Segreto. La soap opera spagnola ci ha accompagnato per lunghi anni, circa 8 e ben 12 stagioni. I telespettatori che l’hanno seguita si sono appassionati alla trama fin dalla prima stagione.

Le storie d’amore, gli intrighi, le menzogne, la morte di tanti personaggi molti centrali nella soap, tutto questo ha segnato la trama. Mauricio è stato sicuramente uno dei personaggi più complessi ma anche più amati. Chi ha seguito Il Segreto sarà riuscito sicuramente a intravedere dietro quella sua maschera cattiva il buono in lui. Un uomo grande e grosso che ad un certo punto della storia si innamora di Fe. Ed è così che l’abbiamo visto e abbiamo apprezzato questo personaggio in tutte le sue sfaccettature, e parliamo in questo caso anche del suo aspetto esteriore. Ma l’attore che l’ha interpretato è proprio così? Eccolo a distanza di un anno dalla fine della soap opera.

Ha interpretato Mauricio ne Il Segreto: ecco l’attore oggi a distanza di un anno

Mauricio nella soap opera Il Segreto è il capomastro della famiglia Castro-Montenegro e fin dalla prima stagione braccio destro di Donna Francisca. E’ lui a fare sempre il lavoro sporco affidatogli da Francisca. Chi ha seguito la storia avrà sicuramente compreso che in realtà lui non è cattivo ma è solo vittima del potere della signora.

Grande e alto, abbiamo visto così Mauricio in tutta la sua maestosità, ma l’attore che l’ha interpretato avete visto com’è oggi? Mario Zorrilla ha vestito i panni del capomastro dalla prima fino alla 12esima stagione. Eccolo oggi a distanza di un anno:

L’avreste riconosciuto guardando questo scatto social? Sicuramente sì! Infatti l’attore non è molto diverso fisicamente dal suo personaggio a parte il vestiario e piccoli dettagli. Nella soap opera è naturalmente adattato ai tempi di allora e alla figura portata in scena. Zorrilla è un attore spagnolo molto amato e grazie al personaggio di Mauricio è diventato noto anche in Italia e in tantissimi paesi in cui è stata trasmessa. Classe 1965, ha debuttato come attore in una puntata del 1996 della serie televisiva Medico de Familia. Ha recitato al cinema e in televisione diventando un attore apprezzatissimo.