Perchè Barbara D’Urso ha cambiato il suo nome: il retroscena è inaspettato

Sapete perchè Barbara D’Urso ha cambiato il suo nome? E’ lei stessa a svelare la verità sulla scelta fatta anni fa.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici italiane più amate dai telespettatori. Dagli esordi ad oggi ha condotto tantissimi programmi e in altrettanti è stata ospite. Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci su un suo possibile addio a Mediaset.

In molti ne hanno parlato. La conduttrice ha svelato tutta la verità su questa notizia in un’intervista rilasciata a La stampa in occasione del suo 65esimo compleanno. A tal proposito ha detto: “Provo a spiegarlo in modo carino, ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Resto a Mediaset anche l’anno prossimo”, ha spiegato. Adesso non ci sono più dubbi, Barbara D’Urso resta a Mediaset e ha così smentito tutte le voci sul suo addio. Sempre in questa intervista ha anche svelato il motivo per il quale quando ha esordito nel mondo dello spettacolo ha cambiato nome, non utilizzando il nome di nascita.

Barbara D’Urso, qual è il suo vero nome e perchè l’ha cambiato: il retroscena che non tutti conoscono

La conduttrice ha smentito le voci su un suo addio a Mediaset e nell’intervista a La stampa ha svelato che anche l’anno prossimo farà parte della grande famiglia dell’azienda. Barbara è al timone di Pomeriggio Cinque dal 2008 e questo vuol dire che avremo il piacere di vederla ancora.

Ma a quanto pare le novità sono molte. Infatti i telespettatori avranno sicuramente notato qualcosa di diverso proprio nel contenitore di canale 5. Infatti nella puntata del 2 maggio la conduttrice ha accolto gli ospiti nel nuovo studio. Lo studio scelto è lo stesso in cui vengono registrate le puntate di Mattino Cinque. In molti sapranno che questo non è il suo vero nome ma è Maria Carmela D’Urso. Ma qual è il motivo che ha spinto la conduttrice a cambiarlo?

Sempre nella medesima intervista ha rivelato che quando è entrata nel mondo dello spettacolo ha dovuto cambiarlo scegliendo un nome più nordico. Voi eravate a conoscenza di questo retroscena?