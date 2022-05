Quasi irriconoscibile: com’è cambiato negli anni Cristiano Malgioglio; la foto del passato vi lascerà di stucco.

È uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Oltre ad essere un grande cantautore e paroliere, infatti, Cristiano Malgioglio è ormai diventato un volto fisso sul nostro piccolo schermo. Dopo l’esperienza come giudice a Tale e Quale Show, in questi giorni Cristiano è immerso nell’avventura degli Eurovision Contest Song 2022.

Al fianco di Gabriele Corsi e Carolina Di Domenica, Malgioglio si occupa del commento italiano dell’evento musicale più seguito al mondo. In attesa di seguire la finalissima di sabato, quando gareggeranno anche Mahmood e Blanco, facciamo un tuffo nel passato! Oggi la caratteristica distintiva di Cristiano è il suo iconico ciuffo bianco, ma sapete come era anni fa? Il suo look era decisamente diverso… Ecco come è cambiato il famoso cantautore!

Com’è cambiato Cristiano Malgioglio negli anni: resterete di stucco

Oltre che per il suo straordinario talento, Cristiano Malgioglio è da sempre un’icona di stile. In tutte le sue apparizione televisive, il cantautore ha sempre sfoggiato i look più originali, che più che abiti sono dei veri e propri costumi. I colori non mancano mai, ma qual è il segno distintivo del look di Cristiano Malgioglio? Si, proprio il suo ciuffo color biondo platino, in contrapposizione al resto della chioma scura. Ma il paroliere ha sempre portato i capelli così?

Ebbene, la risposta è no! In passato Cristiano sfoggiava una chioma ben diversa… Guardate questa immagine, il cantautore è quasi irriconoscibile:

Proprio così, Cristiano portava i capelli ricci! Ma come è nato il ciuffo bianco? A spiegarlo è stato proprio lui, in una vecchia intervista a Gente: “Il ciuffo è nato da un errore. Avevo la tinta in testa e volevo fare la parte davanti più scura, ma ho sbagliato e ho messo un decolorante. Quando mi sono risciacquato, m’è preso un colpo e mi sono messo a urlare”. È stata Sofia Loren a convincerlo a mantenere il ‘nuovo’ look: “Guai a toglierlo, sarà la tua grande fortuna. L’ho presa alla lettera e aveva ragione!”. E voi, conoscevate la storia del look di Malgioglio?