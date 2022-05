Una stanza solo per le scarpe! Ecco la casa di Alessandro Cattelan

Avete mai visto la casa di Alessandro Cattelan? Si struttura su più livelli e le stanze sono tutte particolari.

Conduttore televisivo e radiofonico, Alessandro Cattelan è uno showman molto amato. Dal 10 maggio è al timone insieme a Laura Pausini e Mika dell’Eurovision Song Contest 2022. La 66esima edizione dell’annuale concorso canoro si sta svolgendo presso il Paraolimpico di Torino, in Italia, in seguito alla vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nell’edizione precedente.

Negli ultimi anni Alessandro si è sempre più affermato ed oggi la sua carriera risulta ricchissima. Trattando invece il lato personale, cosa sappiamo? Nel 2014 ha sposato la modella svizzera Ludovica Sauer. Sono oggi genitori di due bambine, la prima è nata nel 2012, Nina e la seconda nel 2016, Olivia. Ma dove vive il conduttore insieme alla sua famiglia? Scopriamo com’è la sua casa.

Alessandro Cattelan ha una casa bellissima: da ammirare la stanza delle scarpe

Alessandro Cattelan dagli esordi ad oggi si è sempre più affermato nel campo della conduzione e non solo. E’ uno dei conduttori più amati e apprezzati dai telespettatori e uno showman dal grande talento. Dal 2014 è sposato con Ludovica Sauer e insieme sono diventati genitori di due bambine.

Ma sapete dove vive con la sua famiglia? La casa del conduttore si trova a Milano e si struttura su più livelli. Nei diversi scatti condivisi sul suo canale social seguito da oltre 1 milione di follower, possiamo ammirare alcuni spazi della dimora.

Notiamo da subito che è ricchissima di opere d’arte ed è piena di libri. Nel salotto ci sono ampi divani e nella medesima stanza una parete attrezzata con la libreria.

Cattelan vanta una vasta collezione di giocattoli esibiti in una stanza a cui ha dedicato un’intera parete, come potete osservare.

La dimora del conduttore è ricca di dettagli, ogni cosa colpisce ma sicuramente ad entusiasmarlo è la stanza per le scarpe. Sembrerebbe che abbia una vera e propria passione tanto da averne una collezione con tanto di parete illuminata. A quanto pare la casa del conduttore dove vive con la sua meravigliosa famiglia non solo è bellissima, con particolari che pochi possiedono, ma è anche molto ricca, difficile non restarne estasiati.