Uomini e Donne anticipazioni, colpo di scena shock tra Ida e Riccardo: è successo l’impensabile tra i due protagonisti del trono Over.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, recitava una famosa canzone di Antonello Venditti. Sarà il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Da quando il cavaliere pugliese è tornato in studio a Uomini e Donne non si parla di altro: in molti credono che tra i due ci sia ancora un legame fortissimo, che va oltre l’amicizia. Ebbene, tenetevi forte!

Nella registrazione di ieri, 11 maggio 2022, è accaduto qualcosa di assolutamente inaspettato. Per vedere in onda la puntata bisognerà attendere qualche giorno, ma se siete curiosi di scoprire cosa è successo, continuate pure a leggere!

Uomini e Donne anticipazioni, Ida e Riccardo: colpo di scena incredibile

L’infinita storia d’amore tra Ida e Riccardo ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne per anni. E continua a farlo! I due ex si sono ritrovati nello studio di Canale 5 e, a quanto pare, tra di loro non è tutto finito. Nonostante Riccardo abbia più volte ripetuto di non aver intenzione di ricominciare con Ida, quello che è successo ieri smentisce tutto!

Come riporta Uomini e Donne Classico e Over, ci sono stati tantissimi colpi di scena, che riguardano proprio i due protagonisti del trono Over. All’inizio i due hanno discusso: Ida era dispiaciuta per il fatto che Riccardo non la salutasse più. Quest’ultimo spiega che lo ha fatto solo per evitare fraintendimenti. Dopo un po’, però, accade l’impensabile.

Durante un’esterna della tronista Veronica parte la canzone Fai Rumore di Diodato e Riccardo non trattiene le lacrime, uscendo dallo studio. Ida lo rincorre e solo dopo essere rientrati si scopre che il cavaliere si è commosso ricordando la proposta di matrimonio fatta ad Ida. I due ballano al centro dello studio, commossi: lei dice a lui “non è mai troppo tardi”, ma lui non risponde. Ma non è finita qui!

Ida preme per avere risposte da Riccardo e quando quest’ultimo vacilla, lei lascia lo studio. Stavolta è lui a rincorrerla, ma dietro le quinte i due litigano. Rientrati in studio, Maria De Filippi ed Armando sottolineano come, secondo loro, il problema di Riccardo sia soltanto il suo orgoglio. Ed ecco che il cavaliere chiede ad Ida di uscire a cena: lei accetta!

Nel frattempo, ovviamente, Ida decide di interrompere la conoscenza con il suo corteggiatore Marco, che avrà anche un battibecco con Riccardo.

Un clamoroso colpo di scena, che fa sognare i fan della coppia nata nella trasmissione di Canale 5: tra i due tornerà il sereno? Non ci resta che attendere le prossime news!