Uomini e Donne, nuovo look per Armando: “Ho tagliato”, come si è mostrato nello studio della trasmissione di Canale 5.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Si tratta delle ultime per questa stagione: come sempre, anche quest’anno, la trasmissione di Canale 5 andrà in vacanza. Si tornerà in onda con i nuovi appuntamenti a settembre, dopo il consueto stop estivo. Torneranno i protagonisti che abbiamo visto nelle ultime stagione? Tra i più in vista c’è senza dubbio lui, Armando Incarnato.

Il napoletano è uno dei cavalieri più famosi del trono Over e, da diversi anni, le sue vicende sentimentali vengono raccontate nel programma. Ma non solo: a colpire tutti sono anche i look sfoggiati da Armando. Il cavaliere ha dimostrato di amare il cambiamento, giocando molto con la sua chioma: avete visto il suo ultimo ‘colpo di testa’? Proprio nel corso della puntata in onda oggi, 12 maggio 2022, Armando ha mostrato il suo nuovo look. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Armando ci dà un taglio: il nuovo look del cavaliere del trono Over

È stata Tina Cipollari ad aprire la puntata di Uomini e Donne di oggi. Come accade spesso, l’opinionista saluta i presenti nel parterre, facendo notare se c’è qualche volto nuovo. Ma si è soffermata anche su una vecchia conoscenza… Si tratta proprio di Armando, che Tina saluta chiamandolo “Johnny Depp”. L’opinionista entra nello specifico, citando uno dei personaggi più famosi tra quelli interpretati dall’attore: “Jack Sparrow!”. E, a questo punto, Armando ha ammesso di aver cambiato look: “Ho tagliato Maria!”, esclama, rivolgendosi alla conduttrice. E quest’ultima chiede al cavaliere di voltarsi, per mostrare a tutti il taglio. Curiosi di vedere il nuovo look? Eccolo:

Eh si, Armando ha sfoltito un bel po’ la sua chioma scura, confermado la sua passione per i cambi look! Che ne dite del suo nuovo taglio? Non perdetevi le prossime puntate di Uomini e Donne: ci saranno colpi di scena davvero incredibili, sia per quanto riguardo il trono classico che over. Ne vedremo delle belle!