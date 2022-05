Anticipazioni Isola dei famosi della puntata di Venerdì 13 Maggio: sta per cambiare tutto in Honduras: stasera ne vedremo delle belle.

Si diceva che non ci sarebbe stata, invece non è stato affatto così! Mediaset ha deciso: fino al 20 Maggio, giorno in cui inizierà la quarta ed imperdibile stagione di New Amsterdam, L’Isola dei famosi andrà in onda e lo farà nei migliori dei modi.

Credevate che la puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 13 Maggio non ci fosse, vero? Invece, vi sbagliavate di grosso! Per la sedicesima volta consecutiva, Ilary Blasi sarà in diretta televisiva da Cologno Monzese insieme ai suoi due compagni di viaggio di un appuntamento imperdibile del reality. Ci pensiamo noi a mostrarvi le sue anticipazioni nel dettaglio, anche se fino ad ora sappiamo davvero ben poco, ma siamo certi che gli equilibri dai naufraghi stanno vacillando sempre di più. Stasera sicuramente ne vedremo delle belle, ve lo assicuriamo!

Isola dei famosi del 13 Maggio, le anticipazioni della puntata: si prevedono scintille

Noi siamo pronti a questa sedicesima puntata de L’Isola dei famosi, voi? In attesa della diretta di Venerdì 13 Maggio, però, scopriamo qualche dettaglio su tutto quello che accadrà. Di anticipazioni ufficiale, come dicevamo poco fa, non ce n’è traccia, ma siamo certi che ne vedremo sicuramente delle belle. D’altra parte, lo abbiamo constatato nel corso delle altre puntate. Scopriamo insieme, però, qualche dettaglio in più su quella che andrà in onda stasera.

Sapevamo che gli equilibri dei naufraghi sarebbero vacillati sempre di più e, in effetti, sta accadendo proprio questo. Sono trascorsi quasi due mesi da quando i concorrenti hanno dato inizio a questa nuova avventura e non solo qualcuno perde le staffe facilmente, ma sta iniziando a mettere in discussione i rapporti creati sull’isola. È l’esempio di Marco Cucolo e Roger Balduino. Quest’ultimo, ancora una volta leader, ha mandato in nomination Lory Del Santo, la fidanzata di uno dei suoi amici. Perché il modello ha fatto questa scelta? Chi lo sa! Fatto sta che in tanti non hanno visto di buon occhio questa sua decisione. Stasera, però, siamo certi che ne sapremo di più. Intanto, non dimenticate che c’è ancora un televoto aperto. Colui che risulterà essere il meno votato, andrà direttamente su Playa Sgamada. Qui ricordiamo che ci sono: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Licia Nunez, Estefania Bernal e Fabrizia Santarelli.

Ovviamente, non mancheranno le prove, nuove nomination e molto altro ancora.